他們討債恐嚇「鄉民驚驚」　警方父親節攻堅搗破「開封府」查獲尚方寶劍

▲暴力集團成員橫行岡山仁武一代被市刑大破獲。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄市刑大在父親節當天破獲以邱姓3兄弟為首的暴力集團，該集團平日擁槍自重，橫行於仁武、岡山等地區，涉嫌多起糾眾滋事、暴力討債等事件，市刑大經長時間的跟監埋伏後，在8日凌晨發起攻堅，逮捕13名集團成員，其中年齡最小的成員僅18歲，專案小組隨後在集團成員郭姓男子的住處查獲手槍、及尚方寶劍等物品，訊後依涉恐嚇危害安全、妨害自由、毀損、槍砲彈藥等罪嫌移送法辦。

市刑大表示，邱姓男子（31歲）排行老三，從以前就是警方的頭痛對象，之前便以「開封府」做為號召並招兵買馬，並將開封府據點攝在楠梓區，該集團也因此被警方列為首要掃蕩目標，後續又將據點遷到仁武、鳥松及橋頭，雖邱男曾在2017被列為治平對象遭逮捕，事後獲得交保，但仍有多起案件正在審理中，也因一起違反個資法遭判刑3個月未到案，遭橋頭地檢署通緝。

▲專案小組一併查獲尚方寶劍、鐮刀、雙節棍等物品。（圖／記者洪正達翻攝）

2018年12月，邱男幫人索討一筆300萬元的債務，教唆開封府眾人到岡山的債務人住處潑漆，又在2019年5月間，因手下被指控拿走他人的2萬元現金，位幫手下出氣，又率眾毆打、恐嚇，上個月又在仁武區砸車，這次不但邱男涉案，連兩名32歲、38的兄長也涉入其中，警方也因次將他再次提報治平對象。

專案小組破獲暴力集團後，還在郭姓手下的家中起出槍5把、彈匣13個、子彈47發，以及長刀、掃刀5，13名成員訊後依涉組織犯罪條例、恐嚇危害安全、妨害自由、毀損、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送橋檢法辦。