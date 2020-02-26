驚呆了！AirPods也可以收在錶帶上　募資平台發起「AirBand」資助計畫

▲專為放置AirPods設計的Apple Watch錶帶。（圖／取自Kickstarter）

記者謝仁傑／綜合報導

有時候AirPods聽完拿下來後，就懶得放回充電盒裡。外媒THE VERGE報導，國外募資平台「Kickstarter」將為Apple Watch推出一款新錶帶「AirBand」，上頭有兩個懸掛式口袋，以後拿下AirPods就可以直接掛進去。

隨著眾多募資平台的興起，為許多產品項目創造了許多創意，它們為設計者提供資金支援以達成產品計畫，其中不乏一些官方沒想到的獨特配件。像是這款錶帶，可以將AirPods或AirPods Pro於閒置時掛在上面。

AirBand的設計和概念，感覺會讓AirPods戴在手上晃來晃去，也無法為它們充電。創建這項產品的Matt Youngblood表示：「這的確不是臨時收納AirPods的最佳方式。不過可以做為AirPods的臨時容器，比如在商場購物，或在咖啡廳工作，那些想專注於其他事情時而暫時放下它們的時候。」

儘管看似有些沒必要，但對於那些不想隨時將耳機掛在耳朵上，或懶得隨身攜帶充電盒的人來說，AirBand似乎還是有它存在的合理性。

▲AirBand似乎有其設計的合理性。（圖／取自Kickstarter）

這項產品現已由Kickstarter開始募資，目標為10,000美元（約新台幣30萬3,700元）。Youngblood說，錶帶已經過測試，並與一間製造商談妥，目前靜待募到足夠的資金來生產該產品。

若捐助資金支援這個「AirBand」項目達20美元（約新台幣608元）的人，該計畫於4月順利發貨時，就可以收到這個方便且別出心裁的錶帶。



＃ 揭開 Her 的小心機！！！

►AirPods的5個隱藏版小撇步！觸控就能換歌、還可秒變監聽器

►蘋果最新專利！用Touch ID解鎖Apple Watch指日可待

►不僅iPhone 9、平價音箱！傳蘋果正在開發AirPods Pro Lite耳機