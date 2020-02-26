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2020新款iPad Pro皮革保護套提前開賣！　蘋果本尊還沒發表新機...配件廠商搶先卡位　

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▲▼iPad Pro。（圖／取自Pad＆Quill官網）

▲iPad Pro鍵盤保護殼已在國外網站上開放預購。（圖／取自Pad＆Quill官網）

記者謝仁傑／綜合報導

MacRumors報導，國外配件公司「Pad＆Quill」今在官網推出「Aria智慧型鍵盤保護套」，是針對2020年新款iPad Pro而來，有11吋和12.9吋兩種尺寸，圖片顯示背面開有三鏡頭相機的方形孔槽。

爆料專家Ben Geskin昨天也在Twitter分享一些圖片，並註明「2020 iPad Pro case」，加上今日Pad＆Quill已啟動了預購，可以想見今年要推出的iPad Pro系列將會搭載與iPhone 11和iPhone 11 Pro上相似的方型相機鏡頭組合。

市場普遍預期，蘋果應會在上半年推出第一波升級的科技商品，其中可能包括新款的iPad Pro，不過目前除了它的尺寸跟鏡頭組傳聞，並沒有太多相關資訊；分析師郭明錤除了指出iPad Pro將搭載三鏡頭相機系統，也提出會支援3D感應與AR。

不過，傳聞中的iPad Pro到底會是什麼樣子，可能得靜待Apple發表會揭曉答案。

iPad Pro鍵盤保護殼在Pad＆Quill官網的預購價格為，11吋99.95美元（約新台幣3,035元），12.9吋109.95美元（約新台幣3,340元）。另若輸入折扣代碼「PQ15」還會有15％的折扣。
 



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