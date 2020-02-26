反派不能用iPhone！《星戰》導演證實「好人總是用蘋果」理論是真的

▲過去已有不少媒體及觀眾觀察到，電影中的「正派角色」大多會使用蘋果產品。（圖／pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

我們常常可在電影中看到演員使用iPhone，但大多數人可能不知道，這在某種程度上竟也涉及「劇透」！《峰迴路轉》（Knives Out）導演雷恩強生（Rian Johnson）日前在《Notes On A Scene》短片中爆料，蘋果授權他們在電影中使用iPhone，不過不允許「反派角色」在畫面上使用iPhone。

雷恩強生在影片中分享道：「蘋果允許你在電影中使用iPhone，但反派不行。如果你正在看一部推理懸疑片，這將是關鍵。」雷恩強生這個「爆料」無疑是為每部有iPhone入鏡的電影爆雷，因為這將意味著，當觀眾在懸疑電影中看到某角色手持iPhone時，便可排除其為「最終Boss」的疑慮。雷恩強生隨後開玩笑地說，現在每個電影中有反派的製片人都想殺掉他了。

科技網站《Macrumors》指出，蘋果以對其產品的使用、描繪及攝影規範嚴格而聞名，就像蘋果在其商標及版權準則中寫的那樣，蘋果表示，應以「最佳及最有利的方式來展示蘋果產品及蘋果公司。」

事實上，部分媒體也曾觀察到「好人總是用Mac」一事。如《Wired》就曾在Fox的熱門反恐與諜戰題材電視劇《24》播出後提出觀察，即片中的「好人」都使用Mac，而「壞人」則都使用PC。

已逝前《芝加哥太陽報》影評專欄主筆伊伯特（Roger Ebert）曾表示，由於許多Windows電腦看起來很相似，而蘋果Mac則是少數可透過置入性行銷獲得收益的製造商之一。「的確，電影及創意行業通常都喜歡Mac。如小說家湯姆·克蘭西（Tom Clancy）就曾在電子郵件簽名檔中寫道：『永遠不要問一個人使用哪款電腦。如果他使用Mac他當然會告訴你，如果不是，就不要讓彼此尷尬了』。」

雷恩強生2015年執導《追兇》（Brick）後一鳴驚人，隨後陸續執導《迴路殺手》（Looper）、《騙行無阻》（The Brothers Bloom）等佳作，並擠進《星際大戰》新三部曲導演名單，接下星戰8《STAR WARS：最後的絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi）執導棒。