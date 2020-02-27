影／北市女發燒猝死不准火葬！家屬悲曝「死亡證明」：連死因都寫不詳

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子因感冒發燒服用成藥後，竟在23日遭丈夫發現陳屍床上，檢警獲報後相驗遺體，但懷疑女子有新冠肺炎（COVID-19）或流感，於是報驗當天穿著隔離衣前往相驗，但家屬質疑，既然可能為何不採集檢體，甚至連死亡證明也開不詳，還不准家屬火化。

▲家屬拿出女子死亡證明，死亡方式竟是不詳，甚至還不准家屬火葬。（圖／記者邱中岳攝）

家屬出面表示，23日女子身亡之後，警方隨即將家屬帶回製作筆錄，24日晚上6時許通知到板橋殯儀館報驗，因得知女子生前有發燒至37.9度，檢察官與法醫也穿著隔離衣進入之後，卻僅在現場對遺體拍照，讓家屬不滿大罵，「拍照能夠知到是否有新冠肺炎嗎？」

▲家屬認為，如果懷疑女子有新冠肺炎可以趕快採檢體送驗，為何要拖至5天。（圖／記者邱中岳攝）

家屬更說，當天檢察官態度敷衍，也並未對遺體進行採證，質疑如果有疑慮為何不直接採集檢體送衛生相關單位檢查，而且死亡證明書也說明遺體站冰存至新北市立殯儀館，且死亡方式竟然不詳，甚至還明文規定「不准火葬」，讓家屬相當無言。

家屬淚訴，至今都已經第5天了，馬上就要頭七，為什麼還不能給死者一個安息，儘快確認詳情；衛生局則表示，24日當天接獲書記官通知，查詢該個案是否為新冠肺炎通報案例，但如果法醫將檢體送驗，在1天內會有結果。

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