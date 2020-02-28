婆婆「逼劈腿拉筋」刺激長高！7歲童拉傷劇痛…哭喊：阿嬤一直壓我背

▲劈腿拉傷反而更不利於長高。與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

當孩子成長到發育關鍵期，有些家長為了幫助小孩長更高，會使用拉筋、吃中藥、針灸穴道等偏方。台北一名小學二年級的妹妹，身高已經140公分，相比同年齡的學童來說，算發育得非常好，但阿嬤仍想盡辦法讓她長得更高，每天逼迫她劈腿拉筋，甚至硬壓她的背直到她痛得放聲哭喊。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，昨天下班回家見到小女兒躲在棉被哭，一問之下才知道婆婆又逼孫女劈腿，以為用這種方式拉筋可以刺激生長，孩子就會長得更高，女兒甚至向她哭訴「阿嬤就一直弄，一直壓我的背，講也沒有用」，大腿都已經拉傷了仍不罷休。

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▲小學二年級140公分已經非常高。（圖／翻攝自爆怨公社）



她當下趕緊請女兒把褲子脫下，方便查看傷勢與擦藥，結果婆婆在一旁不停碎碎念，還生氣地叫孫女褲子穿起來，繼續練劈腿拉筋。看著女兒無助哭喊的模樣，原PO直呼「媽媽我心都碎了…」，也怕婆婆這行為害女兒拉傷，反而會造成反效果。

網友表示，「典型的揠苗助長，拜託，會有反作用，這長輩很扯耶」、「媽媽應該要直接反擊，如果孩子受傷了，是一輩子的傷害，誰都承擔不了」、「你也要把阿嬤抓來折一折鍛鍊筋骨，盡盡孝道啊」、「我國小畢業都沒140，現在166」、「我國一也才146啊...阿嬤還好嗎？」

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