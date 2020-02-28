　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆「逼劈腿拉筋」刺激長高！7歲童拉傷劇痛…哭喊：阿嬤一直壓我背

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼拉筋,劈腿,瑜珈。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲劈腿拉傷反而更不利於長高。與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

當孩子成長到發育關鍵期，有些家長為了幫助小孩長更高，會使用拉筋、吃中藥、針灸穴道等偏方。台北一名小學二年級的妹妹，身高已經140公分，相比同年齡的學童來說，算發育得非常好，但阿嬤仍想盡辦法讓她長得更高，每天逼迫她劈腿拉筋，甚至硬壓她的背直到她痛得放聲哭喊。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，昨天下班回家見到小女兒躲在棉被哭，一問之下才知道婆婆又逼孫女劈腿，以為用這種方式拉筋可以刺激生長，孩子就會長得更高，女兒甚至向她哭訴「阿嬤就一直弄，一直壓我的背，講也沒有用」，大腿都已經拉傷了仍不罷休。

請繼續往下閱讀...

▲▼阿嬤逼孫女劈腿，刺激長高。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲小學二年級140公分已經非常高。（圖／翻攝自爆怨公社）

她當下趕緊請女兒把褲子脫下，方便查看傷勢與擦藥，結果婆婆在一旁不停碎碎念，還生氣地叫孫女褲子穿起來，繼續練劈腿拉筋。看著女兒無助哭喊的模樣，原PO直呼「媽媽我心都碎了…」，也怕婆婆這行為害女兒拉傷，反而會造成反效果。

網友表示，「典型的揠苗助長，拜託，會有反作用，這長輩很扯耶」、「媽媽應該要直接反擊，如果孩子受傷了，是一輩子的傷害，誰都承擔不了」、「你也要把阿嬤抓來折一折鍛鍊筋骨，盡盡孝道啊」、「我國小畢業都沒140，現在166」、「我國一也才146啊...阿嬤還好嗎？」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
首例新冠肺炎屍檢結果公布！肺部填滿肉眼可見「灰白色病灶」
推動轉型正義！蔡英文下令國安局一個月內解密檔案
2日遊行程曝！高雄「出現症狀」女移工曾接觸132人..工廠急
228紀念致詞講成「823、抗日案」　韓國瑜「我沒講錯」下秒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫護禁出國！護理師一肚子怨氣　最後仍「支持時中部長」：守護台灣更重要

赴日留學生怨「口罩1萬日幣都不會罰」　揭當地慘況怕爆：在台灣很幸福

婆婆「逼劈腿拉筋」刺激長高！7歲童拉傷劇痛…哭喊：阿嬤一直壓我背

不要掃蕩非法移工！醫護粉專示警「產生可怕後果」　2族群恐成防疫大風險

醫師兒發燒掛急診被隔離！「人間蒸發3天」曝3想法：不必戴口罩政策是對的

228連假人群大量移動　台南藥師公會提醒做好個人防護

防範疫情…交大防疫小組宣布「每堂課點名！」　學生哀成一片：快退早八啊

新冠肺炎來勢洶洶　中市宣布「2020世界蘭展」延期舉辦

肺炎疫情我不怕！扶輪社舉辦馬拉松賽　2500名跑者參加

2日遊詳細動線曝！高雄「出現症狀」女移工曾接觸132人…工廠急停工消毒

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

新生代歌手美聲高唱抖音夯曲　對手指定PK：我不喜歡飆唱功

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

醫護禁出國！護理師一肚子怨氣　最後仍「支持時中部長」：守護台灣更重要

赴日留學生怨「口罩1萬日幣都不會罰」　揭當地慘況怕爆：在台灣很幸福

婆婆「逼劈腿拉筋」刺激長高！7歲童拉傷劇痛…哭喊：阿嬤一直壓我背

不要掃蕩非法移工！醫護粉專示警「產生可怕後果」　2族群恐成防疫大風險

醫師兒發燒掛急診被隔離！「人間蒸發3天」曝3想法：不必戴口罩政策是對的

228連假人群大量移動　台南藥師公會提醒做好個人防護

防範疫情…交大防疫小組宣布「每堂課點名！」　學生哀成一片：快退早八啊

新冠肺炎來勢洶洶　中市宣布「2020世界蘭展」延期舉辦

肺炎疫情我不怕！扶輪社舉辦馬拉松賽　2500名跑者參加

2日遊詳細動線曝！高雄「出現症狀」女移工曾接觸132人…工廠急停工消毒

醫護禁出國！護理師一肚子怨氣　最後仍「支持時中部長」：守護台灣更重要

許太太們必衝！《想見你》劇中「32唱片行」　隱身台南巷弄裡

韓國瑜「228講823、謝雪紅講王雪紅」　王定宇酸：喝到多掛？

新冠肺炎首例解剖報告公布！　肺部肉眼可見「灰白色病灶」黏稠分泌物

法拉利姐近況曝光！　「戶頭只剩0元」貴婦淪啃老族

《瘟疫公司》被下架聲明！　「中國官方通知違法」：目前狀況已超出我方掌控

二二八事件73週年　馬英九向受難者與家屬道歉

騎腳踏車迷路…警關心指路　「吼！你這車偷來的！」老翁認了…

圓仔迎接弟妹有望了！　大貓熊圓圓達發情巔峰連2日人工授精

2少年網路簽賭百家樂…賠17萬無力償債　慘遭毆打囚禁水塔逼債

鋼管妹「旗袍挖空」開高衩！　人夫盯黑網襪狂拍被妻抓包

生活熱門新聞

即／32例確診看護友人出現症狀！送負壓隔離病房

新婚小夫妻「居家檢疫14天」生活曝光

228連假後「2波冷空氣」影響時間曝

「新冠肺炎新藥」進臨床試驗！　台灣最快3月上線

高雄「出現症狀」女移工曾接觸132人…工廠急停工

驚見魔鏡號素人是女友　他秒軟：聲音一樣

7字形容「228連假天氣」　下週北台濕冷13度

買到衛生棉口罩傻爆　網曝：N95等級高檔貨

居家隔離14天「租屋獨住怎買飯」　網秒解

宜蘭規模3.2地震最大震度4級

印尼籍染疫看護院外活動足跡曝！

各航空「日韓航線」退改票懶人包

吃完麵「鼻涕紙丟碗」　網驚：好心變負擔

DIY午餐專屬獨立隔間　防口沫還防分心

更多熱門

相關新聞

開暖氣吸地！婆婆臭臉：以前哪這麼好命

開暖氣吸地！婆婆臭臉：以前哪這麼好命

婆媳相處是門學問，尤其長輩吃苦過來的，一分一毫都視為血汗錢！不過一名人妻抱怨，最近低溫冷炸，開啟暖氣做家事，婆婆卻一秒撿到槍，狠酸「以前的女人哪有這麼好命」，接著關掉暖氣，更嗆聲「年輕一輩就是不知道節省」，讓原PO氣到崩潰。

如果你是小三！對自己誠實一點

如果你是小三！對自己誠實一點

老婆婚前狂劈3男！人夫見雲端炸綠光曝「罹癌父遺願」

老婆婚前狂劈3男！人夫見雲端炸綠光曝「罹癌父遺願」

每天拉筋十分鐘「矯正O型腿」

每天拉筋十分鐘「矯正O型腿」

女生「抓渣男」10大神技曝光！

女生「抓渣男」10大神技曝光！

關鍵字：

長高婆婆劈腿拉筋

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

付不出百萬療程費！　確診孕婦「放棄葉克膜」急救

香港漁護署：確診病患家犬驗出冠狀病毒弱陽性

即／32例確診看護友人出現症狀！送負壓隔離病房

分手許光漢2年沒刪情侶合照！簡婕被逼問無奈發聲

女大生診所打工補貼學費　遇貨車違規慘死輪下

巧遇保育萌獸　網激動：好幸運！

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

即／前伊朗駐梵蒂岡大使　新冠肺炎病逝

疫情升溫！ㄚ頭餐飲王國業績直直落　哀喊：好後悔做餐飲

更多

最夯影音

更多
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！
千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面