「北市女」發燒37.9度死亡5天　徐立信：大體冰久也是問題





▲李女沒有出國史，在家中疑因病身亡。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

台北市一名30歲李姓女子23日在家中身亡，由於生前曾發過高燒，檢方擔心有流感或新冠肺炎（COVID-19）的可能性，將會同衛生局釐清。李姓女子的家屬26日與議員徐立信召開記者會，徐立信表示，大體冰久也是問題。

徐立信表示，2月23日當天，家屬就有被告知原本要到現場做勘驗 ，卻被告知無法聯絡到相關單位，一直到隔天晚上才到殯儀館處理，擺放殯儀館是有負壓隔離設備，但就家屬來講，法務部針對傳染病在99年有規定，法醫可以採檢或通報。

徐立信指出，法醫那邊沒有足夠設備去驗新冠肺炎，法醫可以向疾管局通報台北市衛生局進行處理，但他們問到的結果，是沒有接到這樣的通報，這會造成一個現象，家屬想知道確切的死因。

徐立信提到，該名死者生前沒有旅遊史，但過世前有發燒服用成藥，若假設是新冠肺炎，家屬也願意配合後續檢疫、疫調、居家隔離等，但問題是時間一直拖，家屬也會擔心，大體冰久了，病毒是不是也會跟著驗不出來，這是一個防疫上出現很大的漏洞。

徐立信認為，司法相驗是由地檢署處理，若設備不足，應由衛生署（衛福部）提供相關設備才能確保相驗的人安全，另一方面盡速確認是不是新冠肺炎，若假設真的是，大家會不會一直處在擴散危險？

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