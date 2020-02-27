1350部電暖器送武漢一線醫護　天津台商捐3179萬助抗疫

▲天津台商捐贈物資協助對抗新冠肺炎疫情。（圖／翻攝人民日報）

記者曾俊豪／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）爆發後，許多在大陸的台商透過捐贈款項、物資等方式協助防疫工作進行。以天津為例，截至2月25日止，共接到台胞台企捐款316.17萬元（單位：人民幣，以下同）、物資折合420.37萬元，總計736.54萬元（折合新台幣約3179萬）。

《人民日報》報導，天津市1月24日啓動新冠肺炎應急一級響應後，天津市台辦向全市台胞發出《致在津台灣同胞的一封信》，節後又給每名返津台胞寫了一封信，引導大家加強自我防護，遵守防控要求。

天津市台企協會則在1月28日向全體會員發佈《倡議書》，當時出國的天津市台企協會常務副會長、天津勝達101文創市場管理有限公司董事長戴永第一時間捐贈紅十字會100萬元人民幣，並在當地排隊購買1000個口罩，用國際航班運回天津。此外，天津市台企協會會長羅文德，榮譽會長丁鯤華、韓家宸，監事長林易陞等也先後捐款。

天津頂益食品有限公司於1月28日復產，每天生產400萬袋泡麵作為應急儲備物資，保障市場供給和政府調配，並向天津市醫院、社區、派出所等捐贈7批次物資。市台企協會副會長、中延菌菇業(天津)有限公司董事長林次郎安排2台貨櫃車將40噸杏鮑菇送往武漢。

▲貨櫃車滿載物資開往武漢。（圖／翻攝人民日報）

超能惠普（天津）科技有限公司也先後為湖北捐贈1350台總價值300多萬元的電暖器，提供一線醫務人員使用。台資餐飲企業大圓碗則加入天津市疫情防控工作應急保障隊，向周邊醫院配餐180多次，共550多份。呷哺呷哺餐飲則組建愛心送餐隊，為醫院、高速公路站點、隔離點及社區等配送快餐。

天津市台辦統計，截至2月25日止，已接到台胞台企捐款316.17萬元、物資折合420.37萬元，總計736.54萬元。

至於天津市各級台辦，儘管各區行政審批大廳暫停線下窗口現場辦理，各區台辦仍配合推進「網上辦公」、「承諾辦事」方式，協助台企實現「網上辦、不見面、保安全、能辦事」。

天津市台企協會設立台胞服務熱線24小時，為台胞提供咨詢服務，幫助企業用好用足優惠政策，減輕企業負擔。截至2月25日，已有107家台企順利復工達產，部分台企逐步開展復工復產前相關準備。