茶葉改良場預設梅山鄉太和　高山茶及咖啡質量技術再提升

▲梅山鄉太和村為茶改場南部分場預定地。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁與立委陳明文26日上午邀集農委會茶業改良場、林務局嘉義林區管理處於梅山鄉太和村樟樹湖會勘南部茶葉改良場，期盼未來在嘉義縣設新廠域，輔導南部縣市茶、咖啡、飲料作物產製銷的任務。

▲嘉縣府召集各單位勘查茶改場南部分場預定地。（圖／嘉義縣政府提供）

目前茶葉改良場南部分場設定地，位於梅山鄉太和村樟樹湖，面積約50公頃，在阿里山茶之道南道與北道之中心點，海拔約1,400公尺，鄰近奮起湖與阿里山國家森林公園，位居阿里山茶北道與南道樞紐，前往預定地沿途皆為8米寬道路，交通便利，距離奮起湖風景區車程約10分鐘，至樟樹湖茶區則僅有5分鐘車程。

縣長翁章梁表示，茶葉是嘉義縣重要的經濟作物，在經緯度與地理環境非常適合茶生長，目前農委會的農改場在北、中、東部都有相關的分場，僅剩下南部還沒有設場域，如果能在高山茶重要的生產基地「嘉義縣｣設置分場，對育種、病蟲害、田間管理及農民技術上指導配合，除了茶葉外，嘉義縣本土的咖啡產業也慢慢在提升，未來新的改良場把嘉義作為基地，對未來的茶、咖啡產業有很大的幫助。

立委陳明文指出，今天和縣府一起到梅山太和來會勘，希望在這裡能設立茶業改良分場，嘉義是阿里山高山茶是地方最重要的產業，茶園種植面積是全國第二，梅山也有2千多公頃，而且持續增加，未來我們希望透過茶業改良場的設立，讓我們茶產業的管理和技術持續改進，讓我們的在地茶農獲得實質幫助。

茶葉改良場長蘇宗振說，農委會目前在籌劃在南部設新的茶業改良場，目前農改場沒有高海拔的試驗場域，都是在低緯度的地區，這次來梅山鄉勘查，就是希望能在高山地區設分場，高山海拔的場域與地海拔的成分不一樣，期盼未來新的場域對茶、咖啡、飲料等產業的加工、行銷、生產有更大的幫助。

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