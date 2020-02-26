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銀行通路「改賣高保障商品」保費收入將暴跌30%！政大教授彭金隆：銷售爭議會更嚴重

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▲上班，工作，老闆，業務，公事，談判，西裝，領帶，商業。（圖／pixabay）

▲金管會祭出壽險最低死亡門檻新政策，將於7月1日正式生效，引起市場擔憂。（圖／pixabay，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

今年7月1日起，壽險最低死亡門檻新政策生效，銀行保險通路也不能再銷售高利儲蓄險，改賣高保障商品。面對新政策影響，壽險端與銀行端有高度憂慮，且市場調查也顯示，預估今年保費收入規模將大幅減少30%至50%，學者認為，在消費者接受度偏低、業績壓力高、且售後服務不足的情況下，未來銷售爭議將變得更嚴重。

金管會保險局為了整頓壽險業勸誘買高利儲蓄險保單的亂象，祭出壽險最低死亡門檻新政策，將於7月1日正式生效，是希望未來儲蓄成分降低後，保戶可以買到更多的保額，讓保險回歸保障本質，也讓保險公司財務結構更穩健。不過面對即將上路的新政策，業者預估將重大影響壽險市場及銀行保險通路。

▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

國立政治大學銀行保險研究發展中心主任、風險管理與保險學系系主任彭金隆表示，針對新政策的推動與後續影響，政治大學在今年1月對壽險業與銀行業者進行意見調查，綜整結果有幾項重要發現，例如，即將實施的新政策，對於直接受衝擊的銀行保險從業人員看法兩極，支持與反對意見相當。

彭金隆說，目前市場已逐漸接受銀行通路必須銷售更多保障型商品的趨勢，也有著高度的共識，但保險公司與銀行也顧慮未來保費收入將受到影響，銀行與壽險端超過7成的受訪者皆認為，今年銀行通路的保費收入規模會大幅減少，甚至會跌落30%至50%左右；受訪者多認為，「新制度新商品」直接挑戰消費者長期的理財習慣與觀念，也是市場預期業績下滑的主要原因之一。

調查也顯示，對銀行而言，保障型商品中，較複雜的醫療險（如實支實付型醫療險、長期照護險等）是銀行最不擅長的險種，而壽險、投資型保單、意外險保單與年金則銷售障礙較低。整體而言，銀行端銷售保障型商品的意願與能力仍有提升的空間。

儘管市場預估，投資型保單與債券型商品最可能取代儲蓄險商品，但銀行業者與壽險業者的看法仍有些分歧。彭金隆分析，國人愛買儲蓄險，是因為銀行利率太低；如果持續低利率，游資去路仍是個問題。消費者對於商品結構調整的接受度也有待考驗。

▲國立政治大學銀行保險研究發展中心主任、風險管理與保險學系系主任彭金隆。（圖／記者楊絡懸攝）

▲國立政治大學銀行保險研究發展中心主任、風險管理與保險學系系主任彭金隆。（圖／記者楊絡懸攝）

彭金隆認為，銀行保險通路在新制度下，會面臨「兩大壓力」，一個是業績大幅下滑的壓力，一個是通路轉型的壓力。消費者對新商品接受度有待觀察，但銀行業與保險業者對未來業績悲觀卻一致，業者面對業績下滑又要維持盈餘績效，經營壓力確實不小。

距離正式實施還有4個月的時間，彭金隆表示，銀行通路對於銷售保障商品的準備程度仍待加強，必須進行更多的教育訓練，因為保障型商品的後續服務密度遠高於儲蓄險；如何提升專業訓練提升銷售服務品質，避免過度競爭壓力下導致消費糾紛，這些都是銀行端必須努力，也是金融監理機關必須注意的重點。

另外，彭金隆指出，若未來銷售過多投資型商品也有隱憂，一旦投資景氣反轉、投資下跌，保險公司與銀行都會面臨客戶強大的責難導致的商譽風險。

「銀行利息過低是儲蓄險大賣的主因，如果這環境因素沒有消除，未來資金的去路也值得我們觀察。」彭金隆說，銀行通路的保費大規模或顯著減少，對壽險公司及銀行業務面確實造成重大壓力，因此銀行保險商品結構與業務發展方向的大幅調整勢在必行。

▲上班，工作，資料，報表，公事，分析，商業，計算，統計，會計，財務。（圖／pixabay）

▲彭金隆表示，銀行通路對於銷售保障商品的準備程度仍待加強。（圖／pixabay，示意圖）

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