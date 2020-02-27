殺害胞兄殘忍砍手焚屍　狠男無期徒刑改判18年定讞

▲林男殺害胞兄後焚屍，手段殘忍。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台中男子林宗耀，因經商失敗信用破產，官司纏身還遭通緝，最後竟殘忍殺害無業的哥哥，剁下哥哥的雙手後焚屍；再由母親幫忙欺騙戶政事務所，讓林男冒用哥哥的身分，領到「重生」的身分證。一審判處無期徒刑，二審審理時因林男賠償大嫂等人損失，獲得原諒，改判18年。全案上訴三審，最高法院27日駁回上訴定讞。

原本經營營造公司的林宗耀（50歲），在家中的兄弟間不但聰明，又是公司老闆，相較於哥哥酗酒、好賭、無業，林宗耀特別醒目。但2012年公司倒閉後，林男信用破產，經濟惡化加上債務官司纏身。他一度冒用外甥身分，打算重辦身分證「重生」，但遭判刑1年、緩刑2年。

但緩刑期限一過，林男又打算冒用無業的哥哥身分。他在2015年9月間假冒哥哥身分，以自己的照片向戶政事務所申領哥哥的身分證，戶政人員發現照片差異太大，結果林母竟出具證明書，證明照片就是哥哥，讓林男得以取得假身分「重生」。但林男重生後在外租屋，躲躲藏藏，直到2017年4月間，林男因案遭判刑定讞，被通知發監時，他才決定殺害親兄，讓哥哥屍體假冒「林宗耀」死亡的假象。

林男遂於2017年6月1日邀哥哥與友人台中市區飲酒，並約出胞兄外出，到重劃區附近空地，先持板模打倒胞兄，後持菜刀朝哥哥頭頸猛砍，當場殺死哥哥。而為了不讓人辯識出死者，林男還砍下哥哥手掌（另行丟棄大坑山區未尋獲），再淋上汽油焚屍。且為了讓人認為屍體是「林宗耀」，他還控制火勢，讓屍體褲袋內林宗耀的駕照不被燒毀。而過程中林男不斷更換衣服，企圖躲避檢警追查。但全案仍被警方識破，將他逮捕到案，提起公訴。

一審法院將林男重判無期徒刑；案件上訴二審後，因林男協助償還哥哥的賭債，也賠償大嫂500萬元，獲得大嫂一家人諒解，願意具狀請求法院輕判，讓林男早日復歸社會。二審台中高分院因此做出改判，改判林男有期徒刑18年。全案再上訴第三審，最高法院27日駁回上訴定讞。