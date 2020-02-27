　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

殺害胞兄殘忍砍手焚屍　狠男無期徒刑改判18年定讞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲林男殺害胞兄後焚屍，手段殘忍。（圖／記者陳玉翻攝）

▲林男殺害胞兄後焚屍，手段殘忍。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台中男子林宗耀，因經商失敗信用破產，官司纏身還遭通緝，最後竟殘忍殺害無業的哥哥，剁下哥哥的雙手後焚屍；再由母親幫忙欺騙戶政事務所，讓林男冒用哥哥的身分，領到「重生」的身分證。一審判處無期徒刑，二審審理時因林男賠償大嫂等人損失，獲得原諒，改判18年。全案上訴三審，最高法院27日駁回上訴定讞。

原本經營營造公司的林宗耀（50歲），在家中的兄弟間不但聰明，又是公司老闆，相較於哥哥酗酒、好賭、無業，林宗耀特別醒目。但2012年公司倒閉後，林男信用破產，經濟惡化加上債務官司纏身。他一度冒用外甥身分，打算重辦身分證「重生」，但遭判刑1年、緩刑2年。

但緩刑期限一過，林男又打算冒用無業的哥哥身分。他在2015年9月間假冒哥哥身分，以自己的照片向戶政事務所申領哥哥的身分證，戶政人員發現照片差異太大，結果林母竟出具證明書，證明照片就是哥哥，讓林男得以取得假身分「重生」。但林男重生後在外租屋，躲躲藏藏，直到2017年4月間，林男因案遭判刑定讞，被通知發監時，他才決定殺害親兄，讓哥哥屍體假冒「林宗耀」死亡的假象。

林男遂於2017年6月1日邀哥哥與友人台中市區飲酒，並約出胞兄外出，到重劃區附近空地，先持板模打倒胞兄，後持菜刀朝哥哥頭頸猛砍，當場殺死哥哥。而為了不讓人辯識出死者，林男還砍下哥哥手掌（另行丟棄大坑山區未尋獲），再淋上汽油焚屍。且為了讓人認為屍體是「林宗耀」，他還控制火勢，讓屍體褲袋內林宗耀的駕照不被燒毀。而過程中林男不斷更換衣服，企圖躲避檢警追查。但全案仍被警方識破，將他逮捕到案，提起公訴。

一審法院將林男重判無期徒刑；案件上訴二審後，因林男協助償還哥哥的賭債，也賠償大嫂500萬元，獲得大嫂一家人諒解，願意具狀請求法院輕判，讓林男早日復歸社會。二審台中高分院因此做出改判，改判林男有期徒刑18年。全案再上訴第三審，最高法院27日駁回上訴定讞。

ET快訊
蘇貞昌指示再增30條生產線！口罩日產最高達1300萬片
同事近期有出國！北市女發燒猝死疑染新冠肺炎..生前曾接觸過入
已跟媽祖上香稟告延期！顏清標讚陳時中「是防疫專家」：我不是遶
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「我要和你做愛」男脫褲闖中壢火車站女廁　「上下狂摸」OL花容失色

少女呆坐4樓陽台欲輕生　警「箭步熊抱救命」…她痛哭用頭猛撞牆

「沒有法師敢來做法事」北市女離奇死亡　家屬泣訴：有新冠疑慮為何拖5天

三重這家養生館「很不純」　複查嚴重違規當場遭「強制斷電」

高中談感情太早…狠心女教唆男友「一刀刺死母」！2人「獲父原諒」判決出爐

北市女發燒猝死疑染新冠肺炎　同事近期有出國！3/1解剖檢體送疾管署

花蓮貨車撞小客車再撞聯結車！　「整車側翻90度」6人送醫

殺害胞兄殘忍砍手焚屍　狠男無期徒刑改判18年定讞

高雄2男藏毒拒檢！開車倒退嚕撞警　2警負傷急衝破窗逮人

快訊／高屏大橋死亡車禍！2機車碰撞「1人噴飛內車道」　慘遭砂石車輾斃

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

越戰震撼遺跡！擊敗美的地下村落　體驗地洞躲子彈、探險古芝地道

「我要和你做愛」男脫褲闖中壢火車站女廁　「上下狂摸」OL花容失色

少女呆坐4樓陽台欲輕生　警「箭步熊抱救命」…她痛哭用頭猛撞牆

「沒有法師敢來做法事」北市女離奇死亡　家屬泣訴：有新冠疑慮為何拖5天

三重這家養生館「很不純」　複查嚴重違規當場遭「強制斷電」

高中談感情太早…狠心女教唆男友「一刀刺死母」！2人「獲父原諒」判決出爐

北市女發燒猝死疑染新冠肺炎　同事近期有出國！3/1解剖檢體送疾管署

花蓮貨車撞小客車再撞聯結車！　「整車側翻90度」6人送醫

殺害胞兄殘忍砍手焚屍　狠男無期徒刑改判18年定讞

高雄2男藏毒拒檢！開車倒退嚕撞警　2警負傷急衝破窗逮人

快訊／高屏大橋死亡車禍！2機車碰撞「1人噴飛內車道」　慘遭砂石車輾斃

男男裸戰「30年女友只回1字」　袁富華曝原因...舞台劇尺度更驚人！

銷魂酥炸饅頭！隱身台北巷弄的文青早餐　必點燉肉板烤吐司

Gail萌音「麥擱睏啊」融化網友心　為「30份豬肉滿福堡」苦練中文唱跳超甘願

《保護地球・缺你不可》走下山林上街頭！從學術研究者到環運鬥士　陳玉峯：我只求一個真實

「台東曙光假期」107處觀光保健站　照顧長者及遊客一起強健肌力

中職／富邦全新「亞瑟傳奇」　家族會員即將開放申辦

7萬「準信徒」找不到！新天地教會已檢測者82%確診　大邱病例9天破千

快訊／蘇貞昌指示再增30條生產線！口罩日產最高達1300萬片

「我要和你做愛」男脫褲闖中壢火車站女廁　「上下狂摸」OL花容失色

為何路跑該停辦？醫親曝「萬人體液交換」恐怖現場…感染途徑曝光

社會熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

台北女發燒1天亡！檢警：無出國史

男躲中壢車站　闖女廁「上下狂摸」OL花容失色

遊覽車夾殺35歲媽！最後畫面曝：根本沒煞車

「我非完人或貴族」法官曝排隊領愛心便當原因

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

美魔女業務色誘航警「摩鐵制服戰」　下場淒慘

台南女大生宿舍產女　掐死嫩嬰判8月

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

21歲女大生斷魂！轎車未依號誌左轉害命

快訊／三峽4歲男童想撈魚...掉進大魚池痛苦溺斃

破解密碼看LINE！人妻控直銷老公約下線嘿咻　浴巾成關鍵

更多熱門

相關新聞

政大韓籍狼師落跑案　判刑定讞

政大韓籍狼師落跑案　判刑定讞

國立政治大學韓文系專任約聘助理教授朴在慶（PARK JAE KYUMG），任職期間被控連續性騷擾女學生，一審將他判刑1年2月。但上訴二審後，高等法院解除他境管，朴在慶也在去年7月開溜，高院事後發布通緝。全案於27日宣判，高院駁回上訴，將他判刑1年2月定讞，另外高院也對他發布通緝。

渣男性侵2障礙女　二審輕判5年

渣男性侵2障礙女　二審輕判5年

最貪小官索賄2億無罪案　撤銷發回

最貪小官索賄2億無罪案　撤銷發回

性侵還辯性交易　法院打槍岳母供詞判刑

性侵還辯性交易　法院打槍岳母供詞判刑

角頭開槍誤擊外送員下體　判刑7年

角頭開槍誤擊外送員下體　判刑7年

關鍵字：

法律人權焚屍詐保殺人罪砍手三審最高法院定讞無期徒刑

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

即／大甲媽祖遶境「延期」！

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

確診看護臉書直播　醫院資訊全暴露

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

台北女發燒1天亡！檢警：無出國史

檢疫頻失聯　侯友宜怒：自費隔離

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面