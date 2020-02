▲美國總統川普將要召開新冠肺炎疫情的記者會。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

美國總統川普結束印度出訪剛落地回到美國,就在推特上發文指出,將在美東時間下午6點(台灣時間27日上午7點)舉行記者會,首度公開回應關於新冠肺炎(COVID-19)的疫情。

川普推特上表示,印度之行很棒、很成功,正在前往白宮的路上,CDC與衛生部長艾薩(Alex Azar),大家對於防堵新冠肺炎都表現得很好,今天下午6點將在白宮舉行這個主題的新聞發布會。

I will be having a News Conference at the White House, on this subject, today at 6:00 P.M. CDC representatives, and others, will be there. Thank you!