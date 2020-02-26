插畫家爆「白沙屯媽祖」開釋：病毒不長眼！　聖杯霸氣認證「我說的」

▲謝立聖問白沙屯媽祖是不是說了「病毒不長眼」，媽祖給了他一個聖杯。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

受到來自中國武漢的新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，各地的「三月瘋媽祖」遶境活動是否舉辦，受到各方爭議。插畫家謝立聖則在臉書上發文驚爆，媽祖開釋，「病毒不長眼」，還給了一個聖杯認證這句話就是媽祖說的。

謝立聖插畫臉書發文指出，24日親自跑了一趟白沙屯，帶新的話給媽祖過目，媽祖超喜歡一連給了5個聖杯，接著再詢問，「今年我要跟著一起去北港進香嗎？」媽祖給了蓋杯叫他不用去，他想想他自己是高血壓危險群，也不方便去，但是同行的友人則是沒問題，聖杯允許，他就現場報名了。

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謝立聖接著說，拜了一圈後，回到媽祖前，突然腦內又閃過一句話，「病毒不長眼，人們要長腦！」他問媽祖，「請問...剛剛那句是媽祖您說的嗎？」，媽祖一個聖杯回答，「對！」

謝立聖強調，的確，非常時期要自己照顧好自己，自己的身體狀況要最明確掌握，不要逞強也不要一窩蜂的發瘋，量力而為，病毒不會轉彎，但我們腦可以做判斷與選擇。

謝立聖還在白沙屯附近的山邊媽求籤，籤詩指出，「生長江河慣御船，誰知翻覆有多端，青龍若遇當無恙，白虎相冲心膽寒。」

▲白沙屯媽祖在過去的遶境活動中，展現出不少科學難以解釋的神蹟。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」）



籤詩說明指出，臺灣俗諺一句話，「菜蟲吃菜，菜下死」，「天有不測風雲，人有旦夕禍福」此籤詩在勸誡你，不要仗勢著對環境的熟悉，及熟能生巧的經驗，就沒有有危機意識了，運勢也是如此，要預防突發事件的發生，就如蛟龍遇水無恙，但若無防範則如猛虎下水也受困其中，詩中也有要您提防小人陷害之意。

夏秋冬運勢平平，注意的是春天及寅運，多少要提防，或許有事要發生。還有一點要提醒你：白虎有時指的就是女人，要防範女人來壞你的事業。青龍白虎：青龍古稱吉神，白虎古稱凶神，如合在一虎即吉凶未分，事情的發展難於預料，但如分開龍即為辰，虎為寅年，以月份論，五月即辰月，正月是寅月。

謝立聖呼籲，「春天啊...不就現在嗎？」大家還是多注意，照顧好自己就是對世界最大的幫助，容易感染的地方非必要不要去，養成勤勞洗手的好習慣，咳嗽就戴口罩保護自己也保護他人，至於廟方是否要繼續相關活動，「我是希望政府可以給予各大宮廟寺院統一的建議和指引，以免整風向大亂信徒也無法心安」。

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