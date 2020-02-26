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LINE擴大招募500位達人　啟動貼文串「Big Creator．LINE創作客」夥伴計畫

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲「Big Creator · LINE創作客」基因，內容夥伴，夥伴計畫 五大合作領域.。（圖／LINE台灣提供）

▲LINE貼文串正式啟動「Big Creator · LINE創作客」夥伴計畫。（圖／LINE台灣提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今（26）日宣布，將從LINE貼文串全新整裝出發，正式啟動「Big Creator．LINE創作客」夥伴計畫，擴大招募全台500位創作達人，聚焦美食旅遊、運動休閒、美妝時尚、插畫設計、親子毛孩五大領域，並預計3月上旬將推出「探索」和「追蹤」全新功能。

LINE台灣分享，觀察到Z時代已躍升成社群媒體上的主力，在LINE委託尼爾森市場研究公司進行的「Z世代行為大調查」中指出，超過五成Z世代族群，偏好吃飯時瀏覽社群媒體、與觀看影音內容，通勤時則喜歡聽音樂與看社群，而且多用來關注朋友、與網紅動態。

▲「Big Creator · LINE創作客」基因，內容夥伴，夥伴計畫 五大合作領域.。（圖／LINE台灣提供）

▲「Big Creator · LINE創作客」內容夥伴。（圖／LINE台灣提供）

LINE台灣表示，LINE貼文串現擁有1600萬月活躍用戶，看好台灣創作人才潛力，正式啟動「Big Creator．LINE創作客」夥伴計畫，初期將以商業互惠的模式方式，網羅最貼近使用者生活的內容創作者合作，讓創作者能在貼文串上盡情發揮創意，打造獨具個人風格的貼文串。
 
LINE台灣指出，首波將針對美食旅遊、運動休閒、美妝時尚、插畫設計、親子毛孩等五大領域的內容創作者擴大招募，至年底前預計招募達500位創作達人，只要符合在基本資格，並且創作內容以影音圖片等視覺爲主，還可以連動時事話題或品牌內容引發共同興趣等條件即可。

LINE台灣進一步指出，即日起至2020年6月30日止，透過官方指定管道完成申請並經過遴選，便有機會獲得LINE官方認證的「藍盾」官方帳號、官方帳號專屬ID、一年推播訊息無上限等超強合作回饋，並提供創作者一系列訓練課程，強化創作者營運基礎。

▲「Big Creator · LINE創作客」基因，內容夥伴，夥伴計畫 五大合作領域.。（圖／LINE台灣提供）

▲「Big Creator · LINE創作客」夥伴計畫的五大合作領域。（圖／LINE台灣提供）

LINE台灣說明，這次升級整合原LINE 貼文串既有的話題卡、診斷測驗、限時動態、主題、貼文串官方帳號等功能，再添兩種內容推廣模式，包含「探索」和「追蹤」全新功能，預計將在3月上旬正式上線。

LINE台灣強調，搭配目前已有的影音、圖片輯、外導貼文內容呈現形態，經營者將不再受限於單一群發推播模式，可依照個人風格創作最適合自己的原創內容，從追蹤圈粉開始，讓觀眾晉升好友，溝通從單向變雙向，依興趣和需求分眾對話，讓記錄生活、分享樂趣、吸收新知都在LINE貼文串。

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