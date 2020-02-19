小心LINE帳號被盜用　「LINE兩階段密碼認證」是詐騙

▲「LINE兩階段密碼認證」是詐騙訊息。（圖／翻攝MyGoPen）

記者姚惠茹／台北報導

事實查核組織MyGoPen近日闢謠，查核「最近有很多LINE被駭客盜用，LINE推出全新的2階段密碼認證 我已經成功升級了賬號安全https://www.line＊＊＊.com/」為詐騙訊息，證實為釣魚網站陷阱，提醒民眾千萬不要點擊網址，以免LINE帳號被盜用。

根據MyGoPen查核結果，當民眾收到這樣的訊息之後，只要不小心點進這樣不明的網址，便會進入類似LINE網站的登入頁面，如果真的輸入自己的LINE帳號和密碼，就會被遠端登入盜用帳號，便會發現這個假的「帳戶安全保護版本升級認證」，根本進不去。

▲「LINE兩階段密碼認證」是詐騙訊息。（圖／翻攝MyGoPen）

MyGoPen表示，針對民眾通報MyGoPen的釣魚網站，事實上甚至還有各種不同的版本和不同的域名，因此MyGoPen已向LINE Taiwan通報，該單位也向國際組織申報這是「惡意網域」，並要求關閉該網域，目前民眾點進去就會被警告提醒。

最後LINE台灣提醒用戶，千萬不要隨便點擊釣魚網站，但是可以透過手機裝置查看自己的帳號狀態，實際操作步驟就是從「設定」進到「我的帳號」，然後點選「登入中的裝置」，便可以檢視是否有異常裝置登入，便可以強制該裝置登出，保障自己的帳號安全。

▲「LINE兩階段密碼認證」是詐騙訊息，千萬不要輸入自己的帳號密碼。（圖／翻攝MyGoPen）