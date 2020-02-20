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LINE桌機版更新推薦五大功能　視訊一鍵模糊背景+濾鏡最吸睛

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▲LINE桌機版更新推薦五大功能　視訊一鍵模糊背景+濾鏡最吸睛。（圖／翻攝LINE）

▲LINE桌機版更新推出「視訊通話時可以一鍵模糊背景＆套用濾鏡」。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今（20）日宣布電腦版即將更新到5.22.0版本，伴隨更新推出五大特色功能，包括「記事本支援文字格式效果」、「視訊通話時可以一鍵模糊背景＆套用濾鏡」、「視訊通話時可以分享螢幕畫面 」、「即時翻譯照片/圖片」、「截圖編輯」，只是系統上線時間不同，用戶還須注意。

▲LINE桌機版更新推薦五大功能　視訊一鍵模糊背景+濾鏡最吸睛。（圖／翻攝LINE）

▲LINE桌機版更新推出「記事本支援文字格式效果」，點圖放大。（圖／翻攝LINE）

第一項新功能「記事本支援文字格式效果」就是把「訊息強調」，也就是在電腦版上可以顯示不同字體的功能，像是粗體、斜體等等使用在記事本上面，只是LINE電腦版5.22.0 Windows版本最快今天下午就會釋出，MAC版本的則會在近期釋出。

「記事本支援文字格式效果」實際操作步驟，首先在聊天室中直接「複製」訊息強調字體，貼到記事本，然後在撰寫記事本內容時，選取文字，套用「訊息強調」字體，目前支援的目前特效共有粗體、斜體、刪除線、內嵌程式碼等四種。

▲LINE桌機版更新推薦五大功能　視訊一鍵模糊背景+濾鏡最吸睛。（圖／翻攝LINE）

▲LINE桌機版更新推出「視訊通話時可以一鍵模糊背景＆套用濾鏡」。（圖／翻攝LINE）

第二項新功能「視訊通話時可以一鍵模糊背景＆套用濾鏡」正是為「遠距在家工作」設計，因為受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，所以在家工作就會需要使用視訊會議，但是還要特別化妝打扮，所以LINE就可以一鍵模糊背景，並且套用濾鏡，讓用戶隨時保持最佳狀態。

「視訊通話時可以一鍵模糊背景＆套用濾鏡」實際操作步驟，首先在LINE聊天室撥打視訊通話，然後在接通後，點選畫面左下角的「...」圖示，再點選「模糊背景」或「濾鏡」選項即可使用，只是目前這個功能近期僅會在MAC版本先推出。

▲LINE桌機版更新推薦五大功能　視訊一鍵模糊背景+濾鏡最吸睛。（圖／翻攝LINE）

▲LINE桌機版更新推薦「視訊通話時可以分享螢幕畫面」，點圖放大。（圖／翻攝LINE）

第三項功能「視訊通話時可以分享螢幕畫面 」延續「在家工作」的使用情境，就是當視訊會議需要使用簡報說明時，就可以透過「分享螢幕畫面」來投放簡報，讓用戶可以邊說話邊看簡報，只是目前只能用在一對一的視訊通話而已。

「視訊通話時可以分享螢幕畫面 」實際操作步驟，首先在LINE聊天室撥打視訊通話，然後在接通後，點選畫面下方的小電視圖示，接著再點一下「分享螢幕畫面」即可使用，而且是不用更新到最新的LINE電腦版5.22.0就有的功能，但是如果版本過舊，還是需要更新到最新版本。

▲LINE桌機版更新推薦五大功能　視訊一鍵模糊背景+濾鏡最吸睛。（圖／翻攝LINE）

▲LINE桌機版更新推薦「即時翻譯照片/圖片」，點圖放大。（圖／翻攝LINE）

第四項功能「即時翻譯照片/圖片」就是LINE之前推出的OCR光學辨識翻譯功能進階版，因為之前的功能只能把圖片的文字直接翻譯，卻無法按照圖片的位置擺放，但是現在更新的即時翻譯圖片，就可以讓翻譯的文字直接出現在原本的位置。

「即時翻譯照片/圖片」實際操作步驟，首先在LINE聊天室中的照片/圖片上，按右鍵點選「轉為文字」，然後在跳出來的視窗中，開啟左上角的「即時翻譯」功能即可使用，而且是不用更新到最新的LINE電腦版5.22.0就有的功能，但是如果版本過舊，還是需要更新到最新版本。

▲LINE桌機版更新推薦五大功能　視訊一鍵模糊背景+濾鏡最吸睛。（圖／翻攝LINE）

▲LINE桌機版更新推薦「截圖編輯」，點圖放大。（圖／翻攝LINE）

第五項功能「截圖編輯」，其實就是當用戶在工作的時候，經常需要把一個圖片的亮點圈起來，傳給對方看，雖然原本這些常用功能就在LINE聊天室中工具列，但是現在擷取畫面後，可以做塗鴉、加字等編輯動作，然後直接傳到聊天室，簡單來說就是只用更加簡單方便。

「截圖編輯」實際操作步驟，首先在LINE聊天室中的工具列點選「擷取畫面」的小圖示，然後在跳出來的選單中，點選需要的編輯功能，完成塗鴉、加字等編輯動作後，點選綠色勾勾就可以直接傳送到聊天室。

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