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網路散播「桃園、高雄有肺炎確診案例」！調查局逮2人…他被送辦喊：是轉載的

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▲▼因應新冠肺炎疫情,北市國父紀念館在入口擺放消毒用酒精供遊客使用,並一律在入場前量測體溫,武漢肺炎,防疫,額溫槍,病毒,流感,COVID-19,景點,觀光。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠肺炎疫情全台關注，有民眾在網路散播謠言被送辦。（示意圖／記者李毓康攝）

記者戴若涵／台北報導

新冠肺炎疫情全球關注，但在這人人自危的時刻，卻有民眾在網路謠傳「桃園有2例武漢肺炎確診」等訊息，調查局緊急介入調查，通知數名散布不實訊息的民眾到案說明，其中一名民眾表示，他只是轉載，調查局訊後將2名涉案民眾依違反傳染病防治法送辦。

調查局指出，經調查發現「桃園有2例武漢肺炎確診」的不實訊息，是由一名張姓臉書用戶所散布，17日已由桃園市調查處通知其到案說明。張姓民眾供稱，消息來源是桃園地區某不知名民眾。

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另外，針對高雄謠傳「三民區黃○路○號○樓武漢肺炎確診送榮總」及「仁武區仁○路○號有2個疑似武漢肺炎」的不實訊息，則是一名李姓市民所散布的。高雄市調查處18日通知對方到案說明，他表示，消息來源是不知名的網路媒體，他見到之後才轉載至LINE群組內。目前2人都將被依涉嫌違反《傳染病防治法》送辦。

調查局也呼籲，自1月起新冠肺炎疫情日益嚴峻，國內陸續確診多起武漢肺炎相關病例，居家檢疫及隔離人數也逐日攀升，受國民高度關注，調查局假訊息防制中心為穩定民眾對疫情不安情緒，並防止不實確診疫情影響公共秩序及干擾防治作業，針對多起疫情假消息案件進行調查，呼籲民眾審慎閱聽思辨各方消息，切勿人云亦云、轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

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