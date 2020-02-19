捏造首例死亡司機生前行蹤：醫院、洗車房！調查局證實「礦泉水」亂灑假訊

▲彰化縣長王惠美18日已出面澄清網路謠傳的白牌司機生前行蹤謠言。（圖／記者唐詠絮攝）

記者劉昌松／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在出現首例死亡病例後持續延燒，已經引起中部地區人心惶惶，竟然有民眾在臉書上用帳號「礦泉水」，散布假訊息，指死亡的白牌司機生前曾到過醫院、洗車房，甚至去了不少許多八大行業，其中洗車房員工已經開始發燒，調查局彰化縣調查站已經找到散布假訊息的唐姓民眾，依違反《傳染病防治法》約談到案。

調查局指出，唐姓民眾是在17日開始，用「礦泉水」帳號在有7萬名成員的「花壇人俱樂部」群組中，散布「彰化過世的人去過這些，然後ＸＸＸ員工已經發燒了請大家小心」，及「……金馬路ＸＸＸ、計程車、ＸＸＸ醫院、理容KTV、ＸＸ醫院」，還假意提醒「這些(地方)都別去」。

被點名的漢銘基督教醫院（楊漢銘醫院），以及車麗屋彰化金馬店，隨後都在官網正式澄清為假訊息，調查局獲報後溯源查出唐姓民眾涉嫌散布假訊息，造成民眾恐慌不安，已經在18日將他依涉嫌違反《傳染病防治法》約談到案。

調查局表示，後續仍會針對多家KTV進行查證，並將查訪結果通報給地方衛生機關及中央疫情中心參考，也提醒民眾，國內陸續確診多起肺炎病例，隔離人數及居家檢疫人逐日攀升，為防止有心人士刻意炒作不實訊息，誤導民眾，已啟動「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」，將繼續積極針對散布武漢肺炎之假訊息案件進行調查，呼籲民眾切勿轉傳不實疫情訊息，以免誤蹈法網。

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