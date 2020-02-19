新北警10度寒夜找8旬失智翁　臉書、LINE群組協尋奏效　

▲新北市海山警分局利用臉書、LINE群組協尋失蹤人口，找回80多歲失智老先生 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名失智的80多歲老翁，17日下午到文德公園散步，到了晚間卻遲遲未歸，兒子擔心寒流來襲，溫度驟降至10度，年事已高老父會經不起風寒，立即到轄區派出所報案，警方獲報立刻通報各單位，並在臉書社團及里長聯繫平台發布協尋消息，翌日終於在土城區尋獲。

據了解，80多歲黃姓老先生患有失智，17日寒流來襲，氣溫降到10度左右，黃老先生下午照往常到住家附近的文德公園散步，接近傍晚就會自行返家，豈料，到了晚上他兒子未見他回來，急著跑到轄區文聖派出所報案。

▼新北市海山警分局利用臉書、LINE群組協尋失蹤人口。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方以失蹤人口案件受理後，立即通報所屬各單位及鄰近分局，並整理黃姓老翁照片、監視器畫面影像及個人明顯特徵等資料，發布至臉書社群網站「我是板橋人」、「我是中和人」等社團及LINE群組「里長連繫平台」，希望可以透過大家的力量，加入協尋的行列。

海山警分局也擴大調閱監視器，並偕同板橋分局派員至轄區各大公園、宮廟、地下道及捷運站等處加強尋找；所幸在18日晚間，經由土城區清化里袁里長的協助與通知，在土城區青雲路一帶尋獲黃姓老翁，再由文聖派出所協助家屬將黃姓老翁平安送返家，家屬對警方積極作為也頻頻稱謝不已。

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