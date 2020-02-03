私菸案吳宗憲限制出境8月！開庭聲請要回所有菸品　律師與檢方互衝

▲吳宗憲戴口照到法院出庭，聲請發還扣押物，手機、筆電及菸品。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

農曆新年過完後，國安局私菸案3日上午於台北地院再度開庭，少校侍衛官吳宗憲、張恒嘉皆準時出庭，2人對於限制出境出海部分均無意見要補充，法官審議後，因2人涉犯罪嫌重大，且事發後調離原單位未向法院申報，認為有逃亡之虞，因此裁定即日起限制出境8月。然而在開庭過程中，吳宗憲一方聲請發還扣押物，手機、筆電及菸品，甚至一度與檢方針鋒相對！

吳表示，他只有1個LINE帳號，儘管會用手機及筆電登入自己的LINE和收取電子郵件，但內容根本與本案無關。

吳的辯護律師補充說，手機、筆電都已勘驗完畢，所擷取的對話內容也都不爭執；菸品部分更特別重申非犯罪所得，吳有付費受理，依法屬於吳的所有權，且菸品雖被海關扣押，但已移交市調處受檢察官指揮，檢察官擁有扣押權，因此認為檢方以手機、筆電是「另案」犯罪所有之物，菸品則在海關行政查扣中，無從表示意見等說法，痛批是「前所未見」！無法接受。

檢方有嘴講到沒口水，也怒回，「怎麼可能前所未見！」認為對方搞不清楚本案與另案的差別，完全聽不懂檢方意思。雙方一度針鋒相對，你一言我一語地激烈辯論，法官趕緊熄火。最後檢方表示「已講很清楚了」，再次敘明可向「另案」偵查檢察官聲請發還，若不符結果也可向法院聲請救濟，強調被告權利絲毫不影響，也無逃避監督問題，只是正確適用法律合法程序。

▼吳宗憲被法官裁定自3日起限制出海8月。（圖／記者孫于珊攝）

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