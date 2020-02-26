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痛心影片曝！正妹女大生打工遇死劫　他搶快送牛肉...索命左轉彎奪魂

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記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區26日中午發生一起死亡車禍，一名謝姓男子駕駛客貨車沿著淡金路往三芝方向行駛，在經過淡金路、水源街口時，突然未依號誌指示左轉，對向的3台機車來不及反應接連撞上，其中21歲的宿姓女大生傷勢嚴重，送醫搶救後14時許宣告不治，其餘2名騎士則分別有骨折及擦挫傷，事發行車影像曝光後讓網民們全都怒了。

▲▼正妹女大生騎車打工遇死劫，上搶快左轉的車輛後斷魂。（圖／翻攝自當事人Youtube）

▲正妹女大生騎車打工遇死劫，與搶快左轉的車輛撞上後斷魂。（圖／翻攝自當事人Youtube）

據查證，當時死者宿姓女騎士就讀德明科大，當時正騎車要去石牌的牙醫診所打工，經過淡金路與水源街二段口時與其他2車綠燈直行，對向謝男（46歲）駕駛的小貨車卻突然左轉，她不及反應後撞上，送醫後搶救不治。而周姓男騎士（27歲）傷勢較重，右手、腳有骨折情形，李姓女騎士（19歲）所幸只有受到輕微擦挫傷。

而肇事的謝姓駕駛是送貨的司機，當時車上載著牛肉，要從樹林將貨物送到淡水，因為對路況不熟悉加上搶快，沒有等左轉燈亮起就搶先左轉，害對向3台綠燈直行的機車接連撞上，經確認酒測值為0，訊後將依過失致死罪嫌偵辦。

網友看到後表示，「拳頭都硬了」、「 一個疏失。一條生命」、「淡金路一年不知道帶走多少」、「 路不熟還這樣開」、「太近煞不住，再加上緩升坡視線不良來不及反應」、「這一定要重判」、「學生當場OHCA」、「那邊不是有左轉燈嗎？為何不依號誌行車呢？」、「我們來看有幾個人會檢討一定是機車騎太快」、「這路口常出事故」。

▼轎車未依照號誌左轉，導致女大生在內的3名騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼轎車未依照號誌左轉，導致女大生在內的3名騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼3台機車車損嚴重，救護人員到場搶救。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼轎車未依照號誌左轉，導致女大生在內的3名騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼轎車未依照號誌左轉，導致女大生在內的3名騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼轎車未依照號誌左轉，導致女大生在內的3名騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

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