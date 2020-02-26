運動龍頭扛不住疫情！　愛迪達「大陸銷售額下跌 85%」

▲愛迪達發聲明，大陸銷售自 1 月 25 日春節以來的幾周內，銷售額下跌 85%。（圖／翻攝 愛迪達微博官網）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，短段一個月內，全球知名運動品牌預估今年在中大陸的銷售業績持續狂跌。其中，德國Adidas（愛迪達）發出最新聲明，大陸市場銷售額同比暴跌85%，甚至無法估算這場疫情對2020年全球業務的影響程度。

▲儘管疫情衝擊，愛迪達在大陸銷售，採取線上電商活動拉抬買氣。（圖／翻攝 愛迪達微博官網）

運動龍頭Adidas，為了因應疫情，與電商集合，舉辦線上直播活動，拉抬業績。不過，Adidas上周發佈聲明，電子郵件中表示，「自 1 月 25 日春節以來的幾周內，在大陸銷售額下跌 85%。」至於亞洲其他地區的業績，Adidas 表示，已經觀察到日本和南韓地區的門市客流量有所下跌，尚未「對業務產生重大影響」。Adidas 也表示，在疫情爆發之前，在大陸的業務「表現強勁」。

Adidas競爭對手 Puma也表示，在大陸的業務受到疫情衝擊，多家門市被迫關閉，繼續營業的門市也出現客流量的大幅下跌。公司Q1（第一季）的銷售收益有所變動，預期2020整年收益低於預期。美國安德瑪體育運動裝備公司也預測，疫情衝擊下，Q1銷售額至少減少大約5000萬至6000萬美元。

▲NIKE在大陸市場也受衝擊 。（圖／路透）

受到疫情影響，世界運動服飾品牌龍頭之一的Nike（耐吉）4也表示，暫時關閉大陸近一半的商店，其他剩餘店面縮短營業時間，Nike也預告未來在大陸的營運影響巨大。短段一個月內，不少知名大廠已經感受到無比的巨大壓力

目前全世界體育行業、賽事都受疫情影響，韓國足球職業聯盟召開緊急理事會，韓國K1、K2聯賽全部將延期舉行。同時韓國球隊的亞冠主場比賽將空場。根據韓國媒體報導，一名參加韓國職業足球聯盟理事會的俱樂部相關人士透露，K聯賽可能會延期到4月開幕，目前大陸中超和CBA等重要賽事，已經宣告延期