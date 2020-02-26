南韓SK電訊總部緊急封鎖3天！　員工檢測呈陽性「全公司遠距上班」

▲ 南韓電訊龍頭SK電訊母公司為SK集團。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情惡化，最大行動通訊營運商SK電訊（SK텔레콤）也傳出有員工第一次病毒篩檢結果呈陽性。該公司立即宣布，位於首爾乙支路的總部大樓T Tower今（26日）起緊急關閉3天至28日。

SK電訊說明，26日經疾病管理本部得知，在T Tower工作的職員第一次檢測結果呈現陽性，隨即發布訊息向所有員工宣布，「由於14樓1名員工檢測呈現陽性，T Tower即刻起封鎖3天」，展開防疫消毒作業，該樓層所有員工須居家隔離14天並遠距上班。

事實上，SK電訊24日便建議大部分員工至下月1日前在家遠距離上班，將其視為從根本改變現行面對面工作方式的契機，僅保留必要人力在大樓內，使得平常每天約有3000至4000人的大樓今天僅有300至400多人。

隨著大樓內出現確診個案，外界推測，員工遠距離上班的期間極有可能延長。若疫情長期化，客服及網路管理等需要在辦公室工作的單位則以排班方式進行調整。

韓媒指出，新冠病毒第一次檢測呈陽性實際上幾乎代表確診新冠肺炎。疾病管理本部為謹慎起見皆會檢測二次，至今從未出現首次檢測為陽性、二檢為陰性的個案。

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