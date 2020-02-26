平價iPhone SE2 傳有六種配色！海軍藍取代香檳金　造型類似iPhone 8

▲iPhone SE2。（圖／9TechEleven）

記者謝仁傑／綜合報導

近日外媒9TechEleven傳出一組平價iPhone SE2（或稱iPhone 9）的預示圖，作者表示是結合了目前有關SE2的所有訊息，圖中的配色達到6種。但獨獨缺少了iPhone 8標誌性的香檳金，取而代之的是傳出的新色「海軍藍（Navy Blue）」。

從這組預示圖中看起來，iPhone SE2外觀沿用iPhone 8的設計，採用單後置鏡頭、玻璃背蓋、金屬邊框；正面則是大家所熟悉的4.7吋小螢幕，且有Touch ID，整體造型與iPhone 8極為相似。

在內部配置方面，iPhone SE2將升級為A13處理器，搭配3GB內存（僅比iPhone 11少1GB），儲存量最低為64GB，售價估為399美元（約新台幣12,118元），而128GB的售價估為499美元（約新台幣15,155元）。

▲iPhone SE2。（圖／9TechEleven）

過去幾年蘋果的慣例會在3月份舉辦發佈會，因此外界普遍認為iPhone SE2極有可能在今年第一季推出，目標客群則鎖定對功能要求較低，但希望價格較便宜的消費者。

不過因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響關係，導致富士康等代工廠產能依舊不足，外媒推測SE2也可能因此延遲發佈。



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