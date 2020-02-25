新一代iPad Pro保護殼曝光！　爆料達人預測相機將採方形排列...與iPhone 11類似

▲新一代iPad Pro 保護殼曝光。（圖／翻攝自Twitter／@BenGeskin）

記者陳心怡／外電報導

蘋果春季發表會除了有望推出 iPhone 9（又被猜測名為 iPhone SE 2）外，新一代 iPad Pro 也可能亮相。日前知名爆料大神Ben Geskin就曝光了 2020 iPad Pro 保護殼，與網路流傳的渲染圖吻合，鏡頭採用類似 iPhone 11 系列的方形設計。

從 Ben Geskin 在 Twitter 爆料的 iPad Pro 保護殼，可看出主相機部分，採方形設計，與去年蘋果推出的 iPhone 11 相似。目前傳聞 iPad Pro 的其中一顆鏡頭將採用 ToF 感光元件，這顆鏡頭作用類似於前置 TrueDepth 相機，該相機使用紅外線為 Face ID 創構臉部 3D 資訊，後置相機則能檢測距離 iPad Pro 約 8-10 英尺的深度資訊。

原本外界預測蘋果可能再今年3月，推出這款新iPad Pro ，但受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，實際推出與否，還得持續觀察。