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《金瓶梅》被詆毀原因不只是淫蕩　蔡詩萍：我們都委屈了「蘭陵笑笑生」

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▲▼ 《金瓶梅》被詆毀原因不只是淫蕩！蔡詩萍《金瓶本色》：我們都委屈了「蘭陵笑笑生」。（圖／有鹿文化提供）

▲作家蔡詩萍認為，《金瓶梅》一直被主流知識界詆毀，關鍵可能不只是因為淫蕩這一塊。（圖／有鹿文化提供）

記者林育綾／綜合報導

《金瓶梅》的出現比《紅樓夢》、《儒林外史》早了100多年，地位卻始終低於四大古典名著，不過作家蔡詩萍認為，這部小說一直被主流知識界詆毀，關鍵可能不只是因為淫蕩這一塊，還包括大量揭露官場腐敗、政商勾結，他提到這是第一部開創小人物日常題材的小說，讓中華民族的情慾書寫遙遙領先日本浮世繪、歐美色情產業，「長久以來，我們都委屈了蘭陵笑笑生。」

蔡詩萍近來出版《金瓶本色》一書，以顛覆和獨特角度透析《金瓶梅》。出版社有鹿文化提到，《金瓶梅》總被認為是由「西門慶與他的六個妻妾」所構成的淫蕩小說，但它也是第一部開創小人物小日常題材的小說，讓中華民族的情慾書寫遙遙領先日本浮世繪、歐美色情產業，影響晚出100年的《紅樓夢》男男之愛，更藉人類的「淫聲穢語」暗諷了一個朝代終將邁至滅亡的醜態。

請繼續往下閱讀...

《金瓶梅》的作者名喚「蘭陵笑笑生」，但真實身分、生卒年不詳，蔡詩萍說，寫完《金瓶本色》後深深覺得，長久以來，我們都委屈了蘭陵笑笑生，「不管他是誰，他對男人與女人的『慾望』都是前無古人的，做了翻天覆地的描寫。」

他說，「我實在不想很嚴肅地討論《金瓶梅》。因為它實在好看。令人驚豔，令人好奇。但不稍稍嚴肅，又真怕你會人云亦云的低估《金瓶梅》。我純粹喜歡，閱讀《金瓶梅》時，感受到的那股張力。用「張力」，是很好的修辭。在肅穆的儒家傳統裡，竟然出現這麼一本奇書！離經叛道，卻理直氣壯！」

▲▼ 《金瓶梅》被詆毀原因不只是淫蕩！蔡詩萍《金瓶本色》：我們都委屈了「蘭陵笑笑生」。（圖／有鹿文化提供）

▲蔡詩萍在《金瓶本色》提到，「西門慶」其實一直都活著。（圖／有鹿文化提供）

蔡詩萍提到，在「性」如此隱晦的中華文化裡，西門慶、潘金蓮如此大剌剌的，把性當成日常生活的必需品；也因此許多道貌岸然的學者，碰上這部小說總感覺尷尬，「但《金瓶梅》的張力，還不只在性上的捨我其誰；對儒家虛張聲勢，假鬼假怪的虛偽，更單刀直入，一槍斃命！」「西門慶當然是暴發戶，但誰成就了他？什麼樣的體制文化，孕育了他的囂張跋扈？」

他點出，這部小說之所以被主流知識界詆毀，關鍵很可能不只是在淫蕩這一塊，蘭陵笑笑生為何要在淫書之中，大量揭露官場的腐敗、政商的勾結？「我認為《金瓶梅》之精采，正在於權力的腐敗，正是人心之貪婪的延伸，權力的展現，在金錢財富與人脈的鋪陳。透過這些鋪陳，至今，男性政商鉅子不是還深深相信『權力（財富）是最好的春藥』嗎？」

「要說，哪個少年不自以為是賈寶玉的話。那麼，哪個有錢有權有名的男人，又不自以為是西門慶呢？」他認為「西門慶」其實一直都活著，甚至與賈寶玉形成一組螺旋狀的「男性DNA」，不斷交纏於男人成長的過程中。

透過蔡詩萍的《金瓶本色》，可以看見《金瓶梅》的小人物風景，衰世中人類猶求肉慾貪歡，但在慾念背後，帶領讀者直視末代政治、社會腐敗的病徵。

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