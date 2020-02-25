第1位進入NASA重要會議室的女性！凱薩琳強森逝世享嵩壽101歲

▲第1位進入NASA會議室的女性！凱薩琳強森逝世享嵩壽101歲，時報出版新書《怪奇科學研究所》中也收錄她的故事。（圖／時報出版提供）

記者林育綾／綜合報導

電影《關鍵少數》主角原型、號稱「人肉電腦」的非裔女科學家凱薩琳．強森（Katherine Johnson,1918-2020）被證實於2020年2月24日過世，享嵩壽101歲，她不僅是第一位進入NASA重要會議的女性，也為太空探險做出龐大貢獻。NASA為她撰寫的傳記結尾也說，「如果沒有妳，NASA不會是今天的模樣。」

2016年電影《關鍵少數》讓凱薩琳的故事重新被世人所知，而時報出版的科普新書《怪奇科學研究所》中亦收錄她的精彩生平。1953年，凱薩琳和許多非裔女性在NASA擔任「Computer」職位的工作，但她們沒有電腦，全都是用紙筆來完成龐雜枯燥的數學計算，在那個電腦還未正式投入使用的年代，她們被當作「人肉電腦」來使用，也被稱為「穿裙子的電腦」。

請繼續往下閱讀...

當時NASA的重要會議上，幾乎沒有出現過女性，但是凱薩琳為獲得第一手消息，勇敢向上司提出參加會議的請求。遭到拒絕時，她說「有法律規定女人不能參加會議嗎？」最後她爭取到開會的資格，成為整個會議室唯一女性。而她的傑出表現也慢慢受到上司重視，報告上終於出現她的名字。

▲▼NASA發文哀悼凱薩琳．強森(Katherine Johnson)。（圖／翻攝自NASA twitter）

凱薩琳從進入NASA到1986年退休的33年間，幾乎參與每個重要航太計畫，除了計算早期的拋物線軌道、橢圓軌道，到繞地球或繞月飛行軌道，都可以看見她的身影。儘管後來電腦已經被應用於軌道的計算，但是NASA 卻仍不放心，要求凱薩琳這台「人肉電腦」驗算過才敢起飛，2015年歐巴馬更授予凱薩琳總統自由勳章。

凱薩琳．強森過世消息傳出，美國太空總署（NASA）、歐巴馬等名人也在推特發文哀悼，NASA感念她「破除了種族與社會藩籬」，不僅為太空探險做出龐大貢獻，亦用自身努力與實力替有色人種、女性爭取更多機會。而NASA為她撰寫的傳記結尾也說，「如果沒有妳，NASA不會是今天的模樣。」

時報出版在今年2月發行的科普新書《怪奇科學研究所：42個腦洞大開的趣味科學故事》當中，也收錄凱薩琳與41篇科學史上動人故事，讓人們更了解人類歷史上的科學發現與「幕後英雄」。

▲時報出版在今年2月發行的科普新書《怪奇科學研究所》當中，也收錄凱薩琳與41篇科學史上動人故事。（圖／時報出版提供）