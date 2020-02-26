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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／全台繞境吵翻天！媽祖擋得了新冠肺炎？

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新聞節目中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，大甲媽祖遶境該不該停辦，各界吵翻天，就怕成為防疫破口。大甲鎮瀾宮董事長顏清標26日出面證實，將照常舉行，但呼籲衛福部應該給予標準，不要任網路帶風向。其實從二月開始，不少地方宮廟就已展開遶境，參與人數萬人起跳，桃園市長鄭文燦原先也受邀當地龍德宮接駕，但引發爭議後立刻取消，遶境到底行不行？《雲端最前線》26日邀請台北市議員游淑慧、政治評論員張銘祐以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲大甲媽祖遶境「照常舉行」！　顏清標出面回應（圖／記者鄧木卿攝）

▲大甲媽祖遶境「照常舉行」！（圖／記者鄧木卿攝）

因應新冠肺炎防疫及衝擊，立法院會25日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，編列新台幣600億元預算，其中只要經衛生主管機關認定隔離或檢疫者，可以申請「防疫補償」；但有支領薪資或其他性質相同的補助者，不得重複領取，到底誰有資格領？

台灣新冠肺炎確診病例增至31例，新增個案是病例27的孫子、28的兒子，曾於2月11日及19日至醫院探視爺爺，無疑似症狀，2月23日進行接觸者採檢，確診後收治醫院隔離觀察。指揮中心指出，針對本起家庭群聚，截至目前已掌握接觸者580人，共採檢144人，其中4人陽性確診(案28至31)、122人陰性，其餘檢驗中。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
FB直播主賣口罩「100片1500元」被逮到了！狂賺災難財7
好市多愣見「檳榔量販包」1盒300up　真相超驚喜…網狂推：
「全世界欠武漢人民一次」　WHO專家：若感染想在中國治療
顏清標宣布遶境如期舉行　侯友宜：不適宜
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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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