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西半部明起一連6天空氣超糟！1張圖曝部分地區「亮紅燈」警示

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▲▼高雄空汙。（圖／記者姜國輝攝）

▲環署表示，26日前空氣品質可能以「橘色提醒」等級為主。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者許展溢／台北報導

根據氣象局預報，今（20日）寒流減弱氣溫回升。環保署表示，環境風場將逐漸轉東風，西半部地區擴散條件轉差，汙染物將逐漸累積，雲嘉南以南局部地區可能達橘色提醒等級。要特別注意的是，明天起至26日，西半部風速再減弱，加上輻射冷卻效應及逆溫現象，導致垂直擴散較差，汙染物不易擴散，部分地區將亮起紅色警示。

環署預測21日至26日西半部地區風速微弱氣流停滯，汙染物容易累積，空氣品質多為橘色提醒等級，竹苗以南地區清晨及夜晚可能出現逆溫現象，垂直混合層低於500公尺，導致汙染物累積於近地面難以消散，且會有局部霧出現影響能見度，部分區域及時段空氣品質可能達紅色警示等級。26日前空氣品質可能以「橘色提醒」等級為主，要等到27日東北風增強，擴散條件好轉後，空氣品質可望改善。

請繼續往下閱讀...

環署指出，已與地方政府共同關注空氣品質變化情形，適時依「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，啟動區域防制措施應變作為，加強大型工廠及營建工地空氣污染減量管制措施，主要堆置場物料加蓋、道路洗掃等防制揚塵措施，以及餐飲業，露天燃燒等稽巡查作業，並已先協調台電台中、興達等燃煤發電廠預先減少空氣汙染物排放。有關各項環保機關防制措施執行成果，將彙整於空氣品質嚴重惡化預警資訊平台提供外界參閱。

▲▼環保署空氣品質預報。（圖／環保署提供）

▲環環署預測21日至26日西半部地區風速微弱氣流停滯，汙染物容易累積。（圖／環保署提供）

環署強調，因空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊，民眾可以利用空氣品質監測網資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

環署強調，造成空汙的主要污染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。

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