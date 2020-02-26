武漢封城35天...管制兩天四變　台商嘆：我們只有唯一的出路





▲武漢封城後街上情況。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／台北—武漢報導

武漢封城已35天，面對前兩天武漢、湖北對滯留人員和出入相關政策反覆，兩岸包機遲遲未果，《ETtoday新聞雲》訪問苦等回家的台商、陸配朋友，他們坦言，「吵都吵過了，現在不能離開就是不行」，並提到既然血友病童母子返台，已與所謂「橫濱模式」多處雷同，兩岸政府應能繼續就包機執行展開溝通，不要拋棄他們，因為這是「唯一的出路了。」

陳姓陸配（化名）帶著兩名台灣籍的小孩在湖北黃崗，她還原前天（24日）上午，武漢開放滯留人員有限制出城後，武漢當地有朋友就開始詢問具體情況，得到如「譬如你在深圳上班，深圳的單位開出接受證明」就有機會可以出去的訊息，讓很多人嗅到離開的一線曙光。

▲陸配表示，湖北部分地方，近日開始為滯留民眾送上基本醫務物資。（圖／受訪者提供）

但她坦言，對於他們這些帶著小孩的陸籍配偶，和短暫前來旅遊的人來說，工作、生活都在台灣，「誰來幫我們開證明」，因此便有人提到，要向湖北省台辦方面尋求協助，「只是這樣的話，就變成散客回台，那對台灣防疫的壓力就很大了。」後來，當天下午武漢就宣布該通知取消，昨（25日）中央又再度發文強調控制疫情輸出，以致他們還是只能把希望，寄託在兩岸包機上面。

對於血友病童母子以「專案」方式順利回台，另一位在大陸工作，剛好來湖北出差被困的Ben坦言，「開了這個先例以後，誰不想也成為那個『專案』阿？」他說，很多台灣人疑惑，為什麼滯留湖北的慢性病如高血壓、氣喘者，這麼迫切要協助，是因為湖北醫療資源幾乎都投入抗疫了，加上醫院本身就是感染的高風險地帶，又或是居住位置偏遠、不在市區等，很難取得的有效的醫療資源。





▲湖北荊門血友病童與母親返台，在抵達成都機場時與台辦人員合影。（圖／台商提供）

他進一步表示，假如血友病童真如台灣方面或台辦所說，是「唯二」個案，不會再有，那麼其實從這次執行內容，諸如搭台灣航空公司（長榮）的飛機，和派醫護人員前來協助檢疫等，部分內容都符合台灣提出的「橫濱模式」包機，可見兩岸仍能找到合作的方法，希望盡快以此基礎繼續就包機執行展開溝通，彼此做一點讓步，不要拋棄他們。

另一位台商也坦言，現階段來看，包機的確是大家「唯一的出路」，對台灣民眾來說，也比較安全。「很多來短期旅遊、探親的，現在只能暫住酒店」，他說，盤纏耗盡還算小事，但工作、小孩子、家人可就是大事了。

▲武漢最新近況。（圖／武漢台商提供）

一位陸配坦言，自己在台灣工作的公司，剛剛打電話給自己，說依照規定，她今年事假等假別額度已經快請完了，「不知道接下來會怎麼樣」，雖然陸委會承諾找勞動部、教育部等協助他們解決工作和孩子的就學問題，但目前相關配套都還沒看到，詢問海基會、台辦窗口，也只是請他們「繼續等包機。」

有台商、陸配看到這幾天台灣輿論，對滯留人員並不友善，他們坦言，只希望大家能多點同理心，畢竟無論兩岸孰是孰非，最後受傷的都是人民，對於台灣所謂「優先名單」和檢疫要求都能理解，只是兩岸政府不斷說，「自己這方已經準備好了」，實際上卻並無共識，也沒有時間表，「真的讓人很無助。」

台商坦言，或許有的台商可以乾脆就繼續留下來，等到疫情結束後復工，但對生活都在台灣的陸配，或是其子女和短期來旅遊、出差的人而言，多等一天，被感染的風險就越大。

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