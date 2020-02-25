▲ 基隆港警防疫全力守護國境，警政署長陳家欽慰勞基層...員警揪感心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

警政署長陳家欽十分重視新冠肺炎（COVlD-19）防疫工作，基隆港務警察總隊歷經鑽石公主號、世界夢號及寶瓶星號郵輪停泊基隆港，與醫政、港務等各單位通力合作，順利圓滿達成任務，傑出表現深獲警政署長肯定，25日親自總隊，並配發口罩達7000片，以及次氯酸水生成機2臺，供員警乾洗手用及清潔駐地環境。

基隆港是臺灣停靠最多郵輪的國境大門，基隆港務警察總隊為守護北部商港國境大門最重要的邊境防線，寶瓶星號郵輪於8日搭載1738名旅客及776名船員返回基隆港進行檢疫作業時，基隆港務警察總隊全程負責現場維安工作，機動保安警力待命應處。

基隆港警表示，在寶瓶星號郵輪靠港前全員即依計畫部署，面對長達14小時的勤務時間及高壓力，這群幕後英雄不計辛勞、積極投入執勤，讓全船旅客能於晚間11時許下船疏運完畢、平安返家。基隆港警全力執行港區安維工作，深獲各級長官的肯定與讚許。

▲ 警政署長陳家欽對於基隆港警執行防疫工作十分肯定，並關心基層員警執勤的安全。

基隆港警指出，而目前寶瓶星號郵輪泊靠基隆港，船上仍有將近七百名船員及工作人員，基隆港務警察總隊也全天候24小時編排該郵輪船邊守望勤務，以防止未經許可之船員登岸入境，務求邊境防疫滴水不漏。

基隆港警表示，自2020年1月24日起之防疫期間開始，統計至2月25日為止，執行邊境防疫工作累計出勤警力達1萬8802人次。基層員警表示，每日雖然需不畏風吹日曬雨淋的執行勤務，但為了守護國人健康安全，必定全力以赴，嚴守邊境防疫。

警政署長陳家欽對於基隆港警執行防疫工作十分肯定，並關心基層員警執勤的安全，考量港務警察每日執勤時都必須直接面對外籍或本國籍船員與港區從業人員，特別爭取並配發基隆港警防疫用口罩達7000片，以及洽請民間企業免費提供該總隊次氯酸水生成機2臺，可供員警乾洗手用及清潔駐地環境。署長的關心、細心及用心，基層員警揪感心，執勤更安心。

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