　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

對口罩比劃唸咒…玄學大師教人「抵抗肺炎」！爭議手勢＋字幕被網友笑翻狂嗆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（影片翻攝自Youtube【Edward Li李居明】）

記者陳雕文／綜合報導

新冠病毒（COVID-19）疫情擴散！玄學家「李居明」拍「抗疫教學片」並發布到Youtube，他說，「這是密宗加持口罩的方法，目前的疫情嚴重，大家的生命健康非常重要，我破例傳授給大家」還在口罩的內、外層以「劍指」比劃並唸咒，有網友看了影片並分享到臉書，不少人留言批評，「怎麼還有白X會信…」

▲▼玄學家李居明拍「抗疫」教學影片以發網友熱議。（圖／翻攝自李居明臉書）

▲玄學家李居明拍「抗疫」教學影片以發網友熱議。（圖／翻攝自李居明臉書）

影片中女主持人說，「有什麼方法，令大家在戴口罩之前，會更加安心？」64歲的李居明說道，「通常會用『摩里支天九字切』，意即4縱5橫的方法，今天我正是傳授給大家，先拿著口罩比出劍指（食指跟中指伸直，拇指按著無名指跟尾指），對著口罩外面寫四縱五橫」

▲▼李居明拍教學影片，被網友分享並吐槽「手勢是錯的」。（圖／翻攝自Youtube【Edward Li李居明】）

▲李居明拍教學影片，被網友分享並吐槽「手勢跟字幕都是錯的，是列不是裂啦！」。（圖／翻攝自Youtube【Edward Li李居明】）

李居明還說，「對著口罩外比劃寫一個『前』字，並念口訣：『臨兵鬥者皆陣裂在前』，然後三彈指：『啌啌啌』這在梵文中代表著生效的意思，而所有的符法都跟功力有關，而功力代表著你心靜不靜、定不定」

▲▼李居明教導民眾唸咒比劃為口罩加持，對抗新冠病毒。（示意圖／記者陳雕文攝）

▲李居明教導民眾唸咒比劃為口罩加持，對抗新冠病毒，令網友嘖嘖稱奇。（示意圖／記者陳雕文攝）

李居明接著把口罩翻面說，「現在再結劍指，一邊寫妙字邊唸口訣『臨兵鬥者皆陣裂在前』，除了寫這個『妙』字，也能不唸口訣，寫一個『安』字，最後一畫之後打3個圈，以上是密宗加持口罩的方法」

民眾看了直呼不可思議，將影片分享到個人臉書並罵「怎麼還有白X會信…」網友看到影片紛紛留言，「字都錯了，是列不是裂啦！沒用XD」、「『裂』前面嗎？哈哈哈」、「這個我20年前看「我和殭屍有個約會」就會了~你這手印還是錯的！我現在留下我的手機號碼，歡迎來電跟我學，酌收87K就好」、「怎麼會是裂呢？口罩裂開可能沒有效果唷」

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
「若劉真轉院我們願意接」　心臟權威曝：心室輔助器「最長裝設時
「大甲媽祖遶境是否如期」　顏清標回應了
快訊／尹衍樑愛車撞壞遭記大過！　南山總經理閃電「申請退休」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆港警防疫全力守護國境　警政署長陳家欽慰勞基層...員警揪感心

被交流道2大車「夾殺成鐵餅」！女載2娃上學不治身亡　老公警局崩潰

對口罩比劃唸咒…玄學大師教人「抵抗肺炎」！爭議手勢＋字幕被網友笑翻狂嗆

高科技女課長離職前「Down Load」機密資料　公司驚覺提告

獨／陽明山營區「武漢八煙」改名「天龍八煙」　陸軍航特部回應了…

世新副教授用餐候位竟爆走引爆網戰！　被罵「教育界害蟲」怒告…失敗

台南恐怖托嬰中心再爆男員工強吻童！開罰24萬停辦1年...3人公告姓名

自由了！輔大27港澳生結束隔離　開心「出關」飛奔買珍奶+剪頭髮

女控遭警鎖喉重摔…被「抬豬公」出醫院！一審國賠12萬　二審翻盤警免賠

長者過世辦喪4萬元手尾錢「被當垃圾丟」　資源回收婦不貪直送警局

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈　蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

從不吃餅乾！高加索見漂亮姊姊　「大嘴張開狂討食」阿母旁觀傻眼

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

基隆港警防疫全力守護國境　警政署長陳家欽慰勞基層...員警揪感心

被交流道2大車「夾殺成鐵餅」！女載2娃上學不治身亡　老公警局崩潰

對口罩比劃唸咒…玄學大師教人「抵抗肺炎」！爭議手勢＋字幕被網友笑翻狂嗆

高科技女課長離職前「Down Load」機密資料　公司驚覺提告

獨／陽明山營區「武漢八煙」改名「天龍八煙」　陸軍航特部回應了…

世新副教授用餐候位竟爆走引爆網戰！　被罵「教育界害蟲」怒告…失敗

台南恐怖托嬰中心再爆男員工強吻童！開罰24萬停辦1年...3人公告姓名

自由了！輔大27港澳生結束隔離　開心「出關」飛奔買珍奶+剪頭髮

女控遭警鎖喉重摔…被「抬豬公」出醫院！一審國賠12萬　二審翻盤警免賠

長者過世辦喪4萬元手尾錢「被當垃圾丟」　資源回收婦不貪直送警局

郊區40坪→市區17坪小宅　超強「隱藏式收納」解決老師難題！

日籍阿嬤母女飄洋來台南尋根　佳警助其圓夢

卓榮泰：信仰是畢生志業　疫情尚在「暫停遶境絕非不敬」

基隆港警防疫全力守護國境　警政署長陳家欽慰勞基層...員警揪感心

被交流道2大車「夾殺成鐵餅」！女載2娃上學不治身亡　老公警局崩潰

幸福案例／微甜氣泡雞尾酒

客人買酒精遭拒怒譙「我要上班」　店員霸氣回：要客訴請便

新冠肺炎疫情延燒！讀賣巨人東京巨蛋熱身賽不開放進場

環保署撤銷中火三處分　經濟部：十月空污季將自主減煤

快訊／1小時連2震！20:27宜蘭發生4.1極淺層地震　地殼再晃動

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

即／中彰快速道路3車追撞！轎車秒成鐵餅　1女童受困

即／板橋公寓惡火　1無生命跡象

大麻可治新冠肺炎　謝和弦IG亂貼假資訊

騎士飛越護欄…墜15米深幽谷橋亡

上司偷吃下屬妻　傳訊「我結紮了」狂衝刺

女國中生「未留遺書」　開學日墜樓亡

即／國道中正交流道車禍　小貨車遭夾擊

彰化自助餐店「戴口罩才能入店」　把顧客請出去挨轟

即／彰化父砍子駕車逃　15分後驚見焦屍

陸軍營區改名「天龍八煙」

台南托嬰中心涉虐童　開罰停辦1年...3人公告姓名

更多熱門

相關新聞

女團見面會「沒戴口罩要多收1000元」惹怒粉

女團見面會「沒戴口罩要多收1000元」惹怒粉

新冠肺炎肆虐全球，日本疫情也告急，風波延燒至演藝圈，不少藝人紛紛取消公開活動，防止疫情擴散。然而日前卻傳出有女團的粉絲活動照常舉行，並追加發出公告要求粉絲戴口罩，「未戴口罩者」需要額外繳交費用，做法引來不少批評。

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

樂成宮旱溪媽祖遶境照常舉辦　

樂成宮旱溪媽祖遶境照常舉辦　

BTS首爾演唱會開賣⋯網站照擠爆

BTS首爾演唱會開賣⋯網站照擠爆

雄獅旅遊取消3月底前所有義大利團

雄獅旅遊取消3月底前所有義大利團

關鍵字：

新冠病毒新冠肺炎台灣防疫COVID-19玄學家李居明

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

謝和弦被爆「前女友是成語蕎」！煽情告白曝：妳讓我欲死欲仙

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

首見國小學童染新冠肺炎！新北家庭群聚案31為學生

隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷成兩截」！

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

百萬人瘋媽祖遶境！靈媒「34字戳破盲點」

血友病童母子搭機回台！父親說話了

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面