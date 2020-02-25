對口罩比劃唸咒…玄學大師教人「抵抗肺炎」！爭議手勢＋字幕被網友笑翻狂嗆

（影片翻攝自Youtube【Edward Li李居明】）

記者陳雕文／綜合報導

新冠病毒（COVID-19）疫情擴散！玄學家「李居明」拍「抗疫教學片」並發布到Youtube，他說，「這是密宗加持口罩的方法，目前的疫情嚴重，大家的生命健康非常重要，我破例傳授給大家」還在口罩的內、外層以「劍指」比劃並唸咒，有網友看了影片並分享到臉書，不少人留言批評，「怎麼還有白X會信…」

▲玄學家李居明拍「抗疫」教學影片以發網友熱議。（圖／翻攝自李居明臉書）

影片中女主持人說，「有什麼方法，令大家在戴口罩之前，會更加安心？」64歲的李居明說道，「通常會用『摩里支天九字切』，意即4縱5橫的方法，今天我正是傳授給大家，先拿著口罩比出劍指（食指跟中指伸直，拇指按著無名指跟尾指），對著口罩外面寫四縱五橫」

▲李居明拍教學影片，被網友分享並吐槽「手勢跟字幕都是錯的，是列不是裂啦！」。（圖／翻攝自Youtube【Edward Li李居明】）

李居明還說，「對著口罩外比劃寫一個『前』字，並念口訣：『臨兵鬥者皆陣裂在前』，然後三彈指：『啌啌啌』這在梵文中代表著生效的意思，而所有的符法都跟功力有關，而功力代表著你心靜不靜、定不定」

▲李居明教導民眾唸咒比劃為口罩加持，對抗新冠病毒，令網友嘖嘖稱奇。（示意圖／記者陳雕文攝）

李居明接著把口罩翻面說，「現在再結劍指，一邊寫妙字邊唸口訣『臨兵鬥者皆陣裂在前』，除了寫這個『妙』字，也能不唸口訣，寫一個『安』字，最後一畫之後打3個圈，以上是密宗加持口罩的方法」

民眾看了直呼不可思議，將影片分享到個人臉書並罵「怎麼還有白X會信…」網友看到影片紛紛留言，「字都錯了，是列不是裂啦！沒用XD」、「『裂』前面嗎？哈哈哈」、「這個我20年前看「我和殭屍有個約會」就會了~你這手印還是錯的！我現在留下我的手機號碼，歡迎來電跟我學，酌收87K就好」、「怎麼會是裂呢？口罩裂開可能沒有效果唷」

我沒有遲到，是時間遲到了！