大甲媽將如期遶境　蔡其昌：今年特別誠心向媽祖婆請個假

▲蔡其昌在臉書表示，今年會向媽祖婆請假不遶境。（圖／蔡其昌臉書）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎疫情未見緩和，但大甲鎮瀾宮已表達如期遶境，並且請大家相信蔡政府的防疫措施，立法院副院長蔡其昌25日在臉書發文表示，往年他都會率領團隊同仁跟著媽祖走一段、參加新港奉天宮祝壽大典，並且設攤慰勞辛苦香客，但今年，他要誠心向媽祖婆請個假。

南韓新天地教會發生的新冠肺炎群聚感染後，使得大甲媽遶境活動陷入續辦、停辦的爭議，不過，目前為止，鎮瀾宮已表達續辦立場，並且會要求若有感冒的信徒不用參加，參加者也要做好衛生管控，廟方工作人員也會每天量體溫、工作車消毒等防疫工作。

請繼續往下閱讀...

前立委洪慈庸在臉書發文，希望大家改以「線上參與」，下載大甲媽祖APP，或向媽祖娘娘預先「請假」之後，蔡其昌接著在臉書也表達看法，蔡說，過去每一年，大甲媽前往新港奉天宮遶境進香活動，他一定率領團隊同仁虔誠陪媽祖婆走一段，也會到奉天宮參加媽祖祝壽大典，回程時都會在大甲溪橋頭設置點心攤慰勞辛苦的香客與鄉親。

但是今年，因為武漢肺炎疫情危機尚未解除，身為媽祖婆的信徒，特別誠心向媽祖婆請假乙次，原訂與團隊同仁參加的徒步遶境、點心攤位都取消，他會另外擇期去向媽祖婆參拜祝壽。

蔡其昌還說，許多網友擔憂大甲媽遶境進香成為防疫破口的問題，他已經將意見彙整給疫情指揮中心、內政部與廟方作評估考量的參考，不僅是大甲媽遶境，接下來「三月瘋媽祖」也會有超過上萬團的宮廟進香客在各地的群聚問題，中央必須要全盤審慎評估考量，防疫是科學的問題，大家應尊重專家的意見和決定，相信媽祖婆與信徒們也會體諒的。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來