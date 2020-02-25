南韓飛東北航班4人發燒！陸網怕爆：我們才剛降溫「別來躲疫情」

▲南韓機場大批旅客等待檢疫。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

吉林省延邊州24日通報，在從南韓飛來延吉的航班，發現有4人發燒，目前都在隔離治療中。由於南韓的確診病例已近千名，只僅次於大陸，消息也引起許多大陸網友的關注，擔心好不容易才降溫的疫情，會因為韓人的入境又升溫，「考慮封關吧，反向傳播就前功盡棄了！」

延邊州新冠肺炎疫情防控工作領導小組表示，22日、23日從南韓飛回延吉的航班，發現有4人發燒，其中，2月22日，1人兩次核酸檢測均為陰性，2月23日的3人首檢陰性，目前4人都在隔離治療。

▼旅客在首爾的藥妝店購入大量口罩。



延邊州住有大量朝鮮族，與南韓的往來非常密切，為了防範疫情回流，近日起實施了許多新措施，包含在飛機著陸前2小時將登機乘客準確信息推送至相關縣市，各縣市根據接收人員信息派出專車與專門工作人員，從專門通道將從韓國來延人員接走並送至相應目的地。

此外，每名從南韓入境延邊的人員，須將簽訂防控法律責任書，進行集中或嚴格的居家隔離醫學觀察14天，若確認飛機上有確診患者，同機所有人員將集中隔離，並對從南韓來延人員，在登機前會提示告知，到延後有隔離觀察要求，對沒有相應目的及固定居所的，一律勸返。

雖然已經有許多防範措施，但大陸網友仍相當擔心，甚至認為有些韓人是專門入境「躲疫情」的，要求政府考慮採取封關、強制隔離等更嚴格的措施，「應該都強制隔離14天，不然風險太高了。」「考慮封關吧，反向傳播就前功盡棄了！」「我們疫情才剛降溫，真的要嚴防又從韓國回流，別來躲疫情呀！」

▼陸網友擔心疫情又升高。（圖／翻攝微博）

▼南韓確診人數暴增，救護車湧入支援。

