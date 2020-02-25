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轉傳「大麻可治新冠肺炎」！謝和弦遭調查局約談　IG高調曝臨時出入證

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▲▼謝和弦被調查局約談。（圖／翻攝謝和弦IG）

▲謝和弦因在IG上轉傳「大麻可殺死武漢肺炎病毒」不實訊息，因此遭調查局約談。（圖／翻攝謝和弦IG）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情日益升溫，台灣網路散播的謠言也千奇百怪，但警方日前接獲民眾檢舉，有網友在IG上PO出圖片，號稱國外媒體報導「大麻可殺死武漢肺炎病毒」，經警方調查並循線約談散播者到案後，發現對方身分竟是近日在新聞版面上鬧得沸沸揚揚的歌手謝和弦。謝和弦24日遭調查局約談，還大方在IG上曬出「法務部調查局臨時出入證」，絲毫不覺自己行為有何不妥。

謝和弦向警方辯稱，自己是接到加拿大朋友透過IG上傳「大麻可殺死武漢肺炎病毒」圖文，因為自己贊成大麻除罪化，覺得很有趣才會轉傳。警方指出，謝和弦未經查證就散播關於肺炎病毒的不實訊息，有造成民眾誤判、甚至購買吸食的可能，認定謝觸犯社會秩序維護法第63條，將他函送往新北市地方法院簡易庭裁處。

▲刑事局偵一大隊破獲網友散播大麻可治新冠肺炎假疫情案件，該隊副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪攝）

▲謝和弦在IG轉傳關於武漢肺炎不實資訊。（圖／翻攝謝和弦IG）

謝和弦近日才因婚變風波鬧得沸沸揚揚，更數度因脫序的行徑登上新聞版面，昨因散播疫情不實資訊遭調查局約談時，謝和弦仍不改作風，高調在IG秀出「法務部調查局臨時出入證」，對於自己觸法行徑，相當不以為意。

►大麻可治新冠肺炎...謝和弦IG亂貼假資訊　刑事局約談下場曝

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▼刑事局偵一大隊副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵一大隊破獲網友散播大麻可治新冠肺炎假疫情案件，該隊副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪攝）

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散佈假資訊「大麻可治新冠肺炎」　警逮到人竟是謝和弦
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