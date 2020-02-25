賴香伶遺憾「防疫假津貼」未入纾困條例　續推有薪家庭照顧假

▲台灣民眾黨團記者會，張其祿、賴香伶、高虹安回應紓困條例。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，立法院會25日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，不過防疫照顧假津貼未入法。對此，民眾黨團下午召開記者會回應，強調將會持續推動有薪家庭照顧假。

總召賴香伶指出，還是要跟執政黨說，這次修法有點可惜，一個特別條例的特別之處，應該可以補充現有法律，做到周延，今天是小學開學日，有30位小朋友居家檢疫，一定要有人照顧，這就是家裡照顧需求，但是給假不給薪，有些家庭忍痛照顧孩子，除了民眾黨，其他在野黨也都提出防疫照顧假，但民進黨沒有採納，沒有想用立法制度化解決。

賴香伶說，勞工拒絕去疫區工作的退避權，也是一樣的狀況，民眾黨的版本納入其他意見作折衝，針對紓困條例通過雖然還是達到一定的目的，但是顧基層、顧健康、顧勞權部分還是不足，第二階段會有努力的空間。

幹事長高虹安認為，今天這些勞工們因為防疫照顧關係請假，希望請領到一部分生活津貼，對於家長都是紓困，行政院在產業紓困做了很大努力，但對家庭照顧有負擔的朋友，沒有解到困難之處，表決結果都欣然接受，未來開學到還是會有停班停課問題，現行條例沒有辦法緩解照顧者的經濟負擔。

賴香伶指出，針對家庭照顧修法空間，會持續努力，民進黨立委范雲舉辦的一場與性別團體的茶敘多，有許多委員針對有薪家庭照顧假支持，而且會推動立法，甚至要推動30天有薪長照假。

賴香伶認為，其實家庭照顧能量一直是社會問題，推動防疫照顧假或家庭照顧假，都是讓家庭負擔簡單，民進黨在未來的長照假、家庭照顧假還是要回應社會，將針對《性別工作平等法》，民眾黨將會啟動家庭照顧假有薪部分的修法，經費則從就業保險法的基金給付。