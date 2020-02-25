首款ARM版Mac要來了！分析師預測最快2021上半年登場

▲郭明錤預測，蘋果將在2021年上半年發布首款配備ARM處理器的Mac電腦。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

被外界稱為「地表最強蘋果分析師」的天風國際證券分析師郭明錤周二（24日）發布最新報告指出，蘋果將在2021年上半年發布首款配備ARM處理器的Mac電腦。

郭明錤預測，蘋果未來12至18個月內發布的新產品內，將有一款搭載自主開發ARM處理器而非英特爾CPU的Mac電腦。關於蘋果將以自家設計處理器取代英特爾的消息在過去幾年來一直沒有斷過，而郭明錤最早則是在2018年發布的報告中發表類似預測，而最新報告則是給出了確切的時程。

郭明錤指出，自新冠疫情（COVID-19）爆發以來，蘋果在開發及生產5奈米製程晶片方面的資金供應問題上變得「更加積極」。預計蘋果將在今年中旬出貨5奈米製程晶片，而除了用於2021年的首批ARM Mac電腦外，今年下半年推出的新一代iPhone系列及預計於今年末明年初推出的新款iPad中採用該晶片。

科技網站《9to5Mac》指出，對蘋果來說，從英特爾處理器轉向自行設計的ARM處理器，是一重大轉變，這將使蘋果在Mac硬體更新及對硬體、軟體效能進行微調以獲得更佳體驗的方面具備更大的靈活性。

值得注意的是，隨著這一轉變，開發人員勢必得有更多工作要做，以確保macOS軟體支援新的ARM Mac電腦。開發人員特勞頓史密斯（Steve Troughton-Smith）表示，若郭明錤預測準確，那今年的WWDC將成為ARM Mac發行前的最後一場開發者大會，蘋果應很快就會推出開發人員轉換套件，但這一點不能保證。