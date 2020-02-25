新一代iPhone傳支援802.11ay Wi-Fi標準　傳輸速度更快

▲蘋果新一代iPhone可能會支援IEEE標準協會最新的Wi-Fi規格802.11ay。（圖／記者林敬旻攝）

記者王曉敏／綜合報導

據日本情報網站《Mac Otakara》透露，蘋果新一代iPhone可能會支援IEEE標準協會最新的Wi-Fi規格802.11ay。

802.11ay是IEEE 802.11ad的後續產品，運行於60GHz的毫米波（mmWave）頻段，可提供更高容量的網路傳輸。其單通道最大頻寬與802.11ad相同為2.16GHz，但是802.11ay增加了雙通道綁定，達到了4.32 GHz的頻寬以實現高達10Gbps的雙倍資料速率。使用60GHz頻譜的新Wi-Fi規格仍處於起草階段，但有望在2020年底之前完成 。

《Mac Otakara》引述可靠消息來源指出，iPhone 12（暫稱）將可能支援802.11ay的Wi-Fi規格，以提高室內設備間的資料傳輸速度。報導稱其為「超短距離」，科技網站《Macrumors》猜測，這可能意味著其可用於iPhone和其他附近蘋果設備間的通訊。

《Macrumors》報導，據傳蘋果一直在研究一款AR／VR頭戴設備，預計可以802.11ay無線標準連接到「專用盒」。有消息指出，該盒子由蘋果訂製的5奈米處理器提供動力，類似於蘋果將在未來Mac中使用的訂製晶片。

此前《彭博》引述消息人士報導，蘋果的AR路線圖將先專注於iPad及iPhone，接著才是各式頭戴設備。據報導，蘋果正基於3D感測器系統開發一系列AR及VR設備，預計將在今年上半年發布的iPad Pro上出現。