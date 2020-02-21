假港籍猛男扯「肺炎害我收入減少」…騙台女要15萬應急！她暈船險上當

記者李忠憲、徐愷昕／台中報導

林姓單身女子在網路上認識一假香港猛男「MR.Cheng」，聊天過程中男方不斷甜言蜜語，讓林女深陷其中無法自拔。一日MR.Cheng向林女騙稱，「因武漢肺炎管制，我最近收入減少，拜託妳先借我15萬元應急」。林女不疑有他到銀行匯款，所幸行員即時察覺有異馬上報警，林女才沒有受騙，成功守住這15萬辛苦錢。

▲港籍猛男騙稱受武漢肺炎疫情影響收入減少，向林女借款15萬應急，林女差點上當。（圖／記者李忠憲翻攝）

30歲林女日前在網路交友認識假香港帥哥猛男「MR.Cheng」，雙方聊天過程中，因MR.Cheng不斷發出甜言蜜語等溫柔攻勢，林女很快就墜入情網深陷其中。而MR.Cheng發現自己已取得林女信任後，便找時機向林女騙稱，因武漢肺炎管制影響，他收入大幅減少，希望林女可以先借他15萬元應急，並稱一旦之後肺炎疫情退燒、生活穩定，就會馬上還錢。

▲林女18日上午到銀行填下匯款單，準備匯出15萬至猛男戶頭。（圖／記者李忠憲翻攝）

林女不疑有他，2月18日上午10時許前往台銀斗六分行準備匯款，因過程中林女不斷低頭滑手機，櫃台行員驚覺有異馬上通報警方，經詢問，林女稱錢是要匯給一個從小就認識的朋友，堅持自己沒有被騙。

後續在員警積極關心勸說下，女子才脫口表示，與MR.Cheng是在遊戲網站上認識的，2人至今沒有見過面，她剛剛的說法都是對方交代的。而後保安警察也再次向林女解釋說明詐騙手法，並要她收好這15萬辛苦錢。

保七總隊稱這是目前第一件以「假藉武漢肺炎疫情」作為詐騙藉口的網路交友感情詐騙案件，對此呼籲民眾，詐騙手法會不斷推陳出新，大家一定要特別注意，以免受騙上當。

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▲經員警耐心勸說，林女才打消念頭，守住辛苦賺來的15萬元。（圖／記者李忠憲翻攝）