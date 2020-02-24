青峰師徒翻臉原因曝光　大陸版稅上億人民幣沒拿到…拒再合作卻忘了終止授權

▲青峰和恩師翻臉後，沒注意創作授權合約的終止時間，被起訴違反《著作權法》。（圖為資料照／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

樂團蘇打綠主唱吳青峰，出道前和恩師林暐哲簽署專屬授權契約，277首青峰創作詞曲的權利都歸林所有，青峰不滿多年來都沒收到在大陸演出的版稅分潤，估算利益超過1億元人民幣，決定另立門戶，卻沒有終止和林的授權合約，導致青峰2019年公開演唱、出版的《太空人》專輯和12首歌，被檢察官認定侵害著作權，依法起訴。

台北地檢署起訴出，青峰(本名吳青峰)在1998年8月，就和林暐哲音樂社簽了演出經紀等3份合約，其中「詞曲版權授權合約」明訂，到2014年12月31日為止，青峰的詞曲創作等音樂著作都專屬林暐哲所有，授權區域為全世界，重點是，如果想終止契約，必須在合約屆滿前3個月以書面表示反對，否則合約自動延長1年，也就是從2014年開始，雙方合作關係是「自動續約」。

▲青峰2019年在貢寮海洋音樂祭開唱曲目被認定涉嫌侵權。（圖為資料照／環球音樂）

雖然2018年底，青峰和林暐哲發布共同聲明，「接下來，青峰會自己處理自己的工作事務…」，看似和平分家，但其實青峰早對林暐哲有所不滿，因為多年來，他除了自行演唱創作歌曲，也寫給蔡依林等樂壇重量級歌手，總計發表了277首作品，但林暐哲把青峰創作的275首詞曲拿去大陸發行至今，從未結算詞曲版稅。

青峰因此和林暐哲形同陌路，且在發表共同聲明前的2018年10月26日，以存證信函告知林暐哲不再續約，想自立門戶發展，卻沒注意到，這封存證信函，未在當年底契約期滿前3個月終止，依契約明文屬於無效。

▲青峰2019年回母校師大附中快閃開唱的曲目，著作權也屬於恩師林暐哲。（圖為資料兆／環球提供）

林暐哲因此指控，青峰從2019年4月起，違反專屬授權，擅自到大陸湖南衛視節目、高雄啤酒音樂節等場合公開演出、包含出版的專輯《太空人》內單曲「歌頌者」、「巴別塔慶典」等12首歌，侵害《著作權》。

檢方偵辦期間，青峰再以書面通知林暐哲，確認合約到2019年底結束，也就是從2020年起，青峰不再被這份合約綁住，檢察官試圖勸雙方和解，但2人幾乎沒有互動，無法達成協議，因此在24日依法將青峰和青峰設立的「哈里坤的狂歡」公司起訴，青峰母親雖掛名公司負責人被告，但因非實際處理相關歌曲發表，另案不起訴。

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