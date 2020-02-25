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開學防疫大作戰　新營、學甲、麻豆、玉井、婦幼警動起來護童！

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▲開學防疫大作戰，台南市警新營、學甲、麻豆、玉井等分局及婦幼警察隊動起來，一起來護童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲開學防疫大作戰，台南市警新營、學甲、麻豆、玉井等分局及婦幼警察隊動起來，一起來護童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應肺炎疫情，台南市國中小學25日開學，依規定學生進校門前都要量體溫，預期可能造成交通壅塞，新營、學甲、麻豆、玉井等分局及市警婦幼警察隊，啟動護童專案，一起來護童防疫！

▲開學防疫大作戰，台南市警新營、學甲、麻豆、玉井等分局及婦幼警察隊動起來，一起來護童。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲開學防疫大作戰，台南市警新營、學甲、麻豆、玉井等分局及婦幼警察隊動起來，一起來護童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局全方位啟動「護童專案」，上午7到8時及下午4到5時為家長接送學童上下學的尖峰時段，新營分局平時於校門口派員機動協助學校指揮交通，本次將增派警力協助學校維護交通秩序，防止開學首日交通混亂，新營分局長李名昌一大早親自到學校關心學童上課情形，了解學校有無需要警方助的地方，並貼心提醒家長們接送孩童上、下學應自律，切勿任意停車影響交通。

▲開學防疫大作戰，台南市警新營、學甲、麻豆、玉井等分局及婦幼警察隊動起來，一起來護童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局長李名昌表示，警方於開學首日即編排護童專案勤務，要求各所編排護童專案，計出動警力29人，執行本轄12所學校（2國中、10國小）學童上學安全維護並配合學校導護志工，加強學校周邊交通疏導管制，並勸導、取締違規停車及「車不禮讓行人穿越班馬線」等違規行為，以維護轄內各校園學童於上、下學途中交通安全。

▲開學防疫大作戰，台南市警新營、學甲、麻豆、玉井等分局及婦幼警察隊動起來，一起來護童。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲開學防疫大作戰，台南市警新營、學甲、麻豆、玉井等分局及婦幼警察隊動起來，一起來護童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲分局重視關心轄內19所國中小學共計2279名學生安全，動員內外勤員警全面執行「護童」勤務，學甲分局長洪頂力親自到東陽國小關心執行情形，校長也率該校團隊導護老師與志工媽媽，共同喜迎學童寶貝們返校，為了有效防疫照顧他們的健康，已妥善規劃體溫測量動線，化解家長心中的不安與疑慮，平時警方與校方透過「友善溝通平臺-校安聯防line群組」建立「互動回饋機制」，共同建構「優質學習安全環境」，發現家長接送孩童均能戴上安全帽，藉此將安全防禦駕駛概念融入日常生活，期能將交通事故有效降低，減少家庭悲劇發生。

▲開學防疫大作戰，台南市警新營、學甲、麻豆、玉井等分局及婦幼警察隊動起來，一起來護童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2月25日各國中、小學開學，台南市麻豆分局長楊慶裕，非常關心轄內學童上、放學情形，為維護轄區中、小學校學生交通安全，特別指示規劃在學校複雜之出入口及校園週邊較危險之路段執行「護童勤務」並協助維護量測學童體溫動線秩序，與學校老師、志工及導護媽媽共同合作，以確保學童上、放學安全及校園周邊交通秩序。

▲開學防疫大作戰，台南市警新營、學甲、麻豆、玉井等分局及婦幼警察隊動起來，一起來護童。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲開學防疫大作戰，台南市警新營、學甲、麻豆、玉井等分局及婦幼警察隊動起來，一起來護童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為落實防疫與護童兩大主軸規劃，麻豆警分局長楊慶裕一早親率分局副分局長謝岳昇、防治組長方金堂、督察組警務員郭俊榮等幹部分別前往轄內黎明國中、麻豆國小、培文國小、下營國小及六甲國小等學校關心學童上學交通秩序及安全，並協助執行交通指揮及護童勤務，且適時對於前來接送學童上學的家長宣導騎乘機車，駕駛者與乘客均要戴安全帽並注意停車秩序勿妨害車輛行駛等交通安全宣導，提醒民眾注意行車安全。麻豆國小校長王誌鴻十分肯定感謝警方協助，讓開學日交通不打結，防疫及護童工作順利執行。

▲開學防疫大作戰，台南市警新營、學甲、麻豆、玉井等分局及婦幼警察隊動起來，一起來護童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井分局為保護學童上學安全及防止事故發生，除啟動護童專案在校門口、學校旁路口執勤，配合學校老師、導護媽媽及志工確保交通順暢及學童安全，玉井分局長楊青垂更親自上陣到玉井國小視導勤務作為，籲請家長慢行保平安，讓家長寬心有感。
▲開學防疫大作戰，台南市警新營、學甲、麻豆、玉井等分局及婦幼警察隊動起來，一起來護童。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲開學防疫大作戰，台南市警新營、學甲、麻豆、玉井等分局及婦幼警察隊動起來，一起來護童。（圖／記者林悅翻攝，下同）
玉井分局長楊青垂表示，玉井分局轄區有國中小學11所，為防開學首日校門口及周邊道路秩序混亂、減少交通狀況，早在2月20日就提前召集主管開會，討論規劃相關安全因應措施，指示主動與轄區學校聯繫，當日學生進校量體溫動線規畫勤務因應、勸離校門口暫停車輛以利行車順暢、執行交通疏導兼護童勤務、提高見警率讓家長學童更安心等措施，對南化區離分局50公里外之關山里瑞峰國小，都派警力協助校方對學童額溫測量及秩序維護，本開學日動用警力計18人次，有效防止開學首日因疫情影響而產生混亂，護童勤務順利圓滿。玉井國中校長何正謀及玉井國小校長江隆安代表玉井、楠西及南化等區國中小校長，感謝玉井分局員警、導護媽媽、志工們，長期協助關懷國中小學童過馬路及上下車安全作為，讓家長、學童上學、放學更安心，特別表示由衷感佩。

▲開學防疫大作戰，台南市警新營、學甲、麻豆、玉井等分局及婦幼警察隊動起來，一起來護童。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲開學防疫大作戰，台南市警新營、學甲、麻豆、玉井等分局及婦幼警察隊動起來，一起來護童。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲開學防疫大作戰，台南市警新營、學甲、麻豆、玉井等分局及婦幼警察隊動起來，一起來護童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警婦幼警察隊，25日開學首日一大早就至永康區永康國小執行「護童勤務」，遠遠就可以看見婦幼警察隊的員警精神抖擻的站在永康國小大門口前指揮著熙來攘往的車輛，一邊親切的向大家微笑揮手道早安，一邊配合政府防疫措施執行協助小朋友們量體溫的動線，小朋友們也很有秩序的逐一測量體溫，讓學生們能夠安心上學，家長們也放心。

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