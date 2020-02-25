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獨家追蹤／「短暫解封」眾人狂逃離武漢　4小時後..「說好的出城呢？」

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▲武漢最新近況。（圖／武漢台商提供）

▲武漢封城一個月，最新街景曝光，空無一人，全面淨空。（圖／武漢台商提供）

記者任以芳／台北──武漢報導

大陸全面對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情，湖北依然是重點管控地方，滯留當地979名台灣民眾想回台難上加難。《ETtoday新聞雲》訪問不願具名的台商，他表示，「武漢24日短暫宣布部分人員可以出城，讓許多台灣人以為解禁，忙著安排回台計畫，不到半天政策變卦，希望落空。」目前湖北管控嚴格，自行出城根本不可能，換言之，所有人只能繼續滯留，等待武漢解禁，或兩岸再次協商重啟包機。

「解封4小時」狂打聽出城方式
武漢24日宣布，「放行滯留在漢外地人員可出城」，讓許多台灣民眾燃起希望！由於武漢沒有直飛班機回台，只能到成都或上海轉機，有人瘋狂打聽可以出城的申請方法。4個小時之後，武漢政府又宣布「部分人員可以出城的通告無效！」突來的轉變，讓滯留武漢的外地人員，包含許多台灣民眾都很錯愕。

來自湖北的台商表示，當時出城政策剛宣布，消息很混亂，相關單位給的回應，「沒有接到相關細部政策，必須再等待。」讓滯留台灣民眾也很納悶，不是都說好可以出城？最後，武漢政府宣布取消放行政策，大家才恍然大悟。

▼武漢街道最新畫面，只限定特殊車證通行。（圖／讀者提供）

▲▼ 武漢最新街景。（圖／讀者提供）

▲武漢出行需要特殊車證。（圖／武漢台商提供）

▲武漢出行需要特殊車證。（圖／讀者提供）

台灣人「自救」難出城
部分有慢性病、要回台念書的陸配子女、或短期旅遊的人急著要回台，等不到包機，只好自救，拼命找管道希望離開武漢。知情的湖北台商也私下透露，「想離開武漢，比打怪還要難，當地控管嚴格，區跟區之間都有封鎖線，完全不放行，更何況出城。」就算想開車也要有特殊車證，或是醫護員、防疫相關工作人員才能上街。

湖北台商也表示，「昨天24日有人提出建議，可遵照白血病少年和他的母親模式返台，得到的答案很有限。」白血病少年返台透過台辦、台協各方力量完成，是十分困難又特殊的個案，也是目前滯留湖北「唯二」能離開的台灣民眾，後續如果還有特殊申請，難上加難。另外，台灣政府也表態，未來不會再收散客，還是以包機模式返台，這也等於宣告，滯留湖北的台灣民眾不可能再循「特殊模式」回台。

▲武漢最新近況。（圖／武漢台商提供）

▲武漢所有社區靜悄悄，居民躲在家裡，無法隨意出門。（圖／武漢台商提供）

調整心情「盼重啟包機」

接受《ETtoday新聞雲》劉姓台商表示，他在武漢隔離一多月，每天都有管委會來量體溫，社區有採買服務，目前心情也從恐懼不安到漸漸平靜。他說，「一想到回台，得面對親友和輿論的壓力，還要繼續被隔離，不如留下等待武漢解封。」

另一位不願具名的武漢台商也表示，「979名滯留湖北的台灣人，有不少台籍幹部、台商決定不回台灣，直接留在當地等三月開工。」比較辛苦的，其實是陸配子女，很多都是第一次陪媽媽回鄉探親，碰上疫情。回不了台，趕不上開學，孩子們內心都很傷心，也只能無奈調適心情。

關於第二架包機何時能飛，不少滯留湖北的台灣民眾從期待、失落到慢慢接受，大部分的人都理解台灣政府的用意。武漢台商表示，「有時看到部分輿論對台商、陸配子女不太友善，也只能忍耐和接受，只希望外界能多點同理心。」並且希望兩岸之間能重新取得共識，讓包機再次啟動。

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