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LIVE／血友病童母子一採結果今出爐　指揮中心13:30最新說明

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生活中心／綜合報導

滯留湖北武漢的血友病男童與母子昨日晚間返台，救護車直接送往衛福部醫院，住進負壓隔離病房隔離採檢，一採結果今天（25日）會出爐。中央流行疫情指揮中心下午1點30分將召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。

出席這次記者會的包括指揮中心指揮官陳時中、副指揮官何啟功、執行官周志浩以及衛福部食藥署署長吳秀梅、教育部次長林騰蛟、醫福會執行長王必勝、護理師張莞爾。

▲▼「血友病童」母子深夜搭機返台。（圖／記者李毓康攝）

▲「血友病童」母子深夜搭機返台。（圖／記者李毓康攝）

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血友病童與馬姓母親昨日搭乘從成都起飛的長榮BR-766航班返台，母子倆搭機前先過測量體溫，確認沒有發燒後上機，在護理師協助下穿上隔離衣、頭罩、口罩、護目鏡、腳套等防護裝備。飛機晚間10點46分抵達桃園機場後，母子2人經防疫人員進行一系列檢疫流程，11點40分左右搭救護車直接前往衛福部醫院，今日凌晨住進負壓隔離病房隔離採檢，並在24小時後再二採。

兩人的一採結果今天會出爐，二採結果最快則是明天（26日）中午揭曉。如果檢驗結果呈現陽性，將直接住院隔離；如果檢驗為陰性，則轉至集中檢疫所隔離14天。

根據指揮中心昨日公布的數據，23日國內新增14例疑似個案通報，目前累計通報2,049個案，含30名確診、1,984名排除，餘隔離檢驗中（25名初驗陰性、其餘待檢驗）。確診個案中，1名死亡、5名已出院、其餘個案持續住院隔離中。案24相關之北部家庭群聚，掌握接觸者共638人，並採檢223人，其中2人確診（案25、26），215人陰性（含150名醫護人員），其餘檢驗中。

▲▼截至2月24日為止，全球和台灣關於新冠肺炎的統計資料。（圖／衛福部疾管署提供）

▲截至昨日，全球和台灣關於新冠肺炎的統計資料。（圖／衛福部疾管署提供）

▲▼截至2月24日為止，全球和台灣關於新冠肺炎的統計資料。（圖／衛福部疾管署提供）

▲截至昨日，全球和台灣關於新冠肺炎的統計資料。（圖／衛福部疾管署提供）

▲▼截至2月24日為止，全球和台灣關於新冠肺炎的統計資料。（圖／衛福部疾管署提供）

▲截至昨日，全球和台灣關於新冠肺炎的統計資料。（圖／衛福部疾管署提供）

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