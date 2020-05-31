他問「屏東若無墾丁」是否沒人要去？內行搖頭...大推「超強小鎮」：吃很爽

▲墾丁大街。（圖／屏東縣政府）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣每個縣市都有其特色景點，有鄉民對此好奇，最南端的「屏東縣」一旦沒有了墾丁，是否就沒有人會前去觀光？然而貼文一出，不少內行都跳出來表示屏東還有很多好玩好吃的景點，根本完勝墾丁。

「屏東如果沒有墾丁是不是根本沒人會去？」有網友在PTT八卦板上發文，他表示屏東縣應該是西部開發程度最低的地方，地處偏遠僅有台鐵經過，若講到屏東，他除了墾丁以外沒有其他印象。

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然而原PO說，近日由雜誌公布的縣市長施政滿意度調查結果，屏東縣長潘孟安的評比竟是全台最高，讓他相當不解，「還真不知道屏東有什麼好值得炫耀的地方，有沒有八卦？」

不過貼文一出，眾人紛紛指出屏東其他很值得一去的地方，「潮州、萬巒很多遊客啊」、「如果屏東有名勝四天王的話，墾丁大概就最廢的那一個」、「小琉球也在屏東」、「三地門、東港、四重溪、小琉球」。

▲東港黑鮪魚。（圖／記者吳奕靖攝）

還有人提到屏東美食超多，尤其大推東港的黑鮪魚季，「黑鮪魚季吃很爽！墾丁反而不太想去了」、「東港黑鮪季超讚 」、「屏東一堆美食美景，你太宅吧」。

事實上，目前正是黑鮪魚洄游產卵的季節。據了解，黑鮪魚在每年的4至6月會到巴士海峽準備產卵，這時也是牠們肉質最肥美的時候。而東港鎮則是台灣黑鮪魚主要的捕獲地，牠們甚至被形容是東港人的「黑金」。

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