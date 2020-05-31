女童高鐵站萌攔阿中部長遞卡片！手繪「萌版防疫五月天」　陳時中：很用心

▲防疫五月天至台南 。（圖／記者洪正達攝）

生活中心／台北報導

為推廣防疫新生活，本週末中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中率領防疫團隊前往台南，昨（30）日剛抵達台南高鐵站就受到民眾熱烈歡迎，有一名給媽媽抱著的小女孩親手送上卡片給阿中部長，稚嫩的字跡用注音寫上「謝謝您保護我們」，還有手繪「萌版防疫五月天」，陳時中看了後也誇讚「很用心」。

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▲陳時中赴台南，女童特別到高鐵站遞送手繪卡片，封面的柴犬讓人聯想到衛福部臉書吉祥物總柴。（圖／指揮中心提供）

繼上週末屏東墾丁行程，陳時中本次率領副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、專家小組召集人張上淳到台南進行兩天一夜的行程，防疫五月天全員到齊。30日下午結束記者會直奔搭高鐵南下，剛抵達台南站就受到民眾簇擁展現熱情歡迎，有一名被媽媽抱著的女孩送上手繪卡片，讓陳時中稍停下腳步。

▲女童手繪卡片，內容相當豐富。（圖／指揮中心提供）

這張卡片相當細心，封面的柴犬與衛福部臉書粉專經常宣導衛教的「總柴」相呼應，一打開更可以看到注音手寫稚嫩字跡，充滿童趣的手繪「萌版防疫五月天」，還有用「阿中部長AR相機」拍攝的合照。

女童在內容寫道「親愛的阿中部長：謝謝您和所有防疫人員、醫護人員保護我們，辛苦了，我們都有乖乖防疫，請放心。您也要照顧身體喔！我好喜歡溫柔親切的您，愛您喔。台灣加油」。媽媽也在卡片中提到，這是她與大班女兒一起準備的卡片。據幕僚透露，陳時中看了以後相當高興，說這張卡片「很用心」。

▲▼防疫五月天至台南 。（圖／記者洪正達攝）

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