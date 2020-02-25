南韓政府：新天地教會「全體信徒」將接受新冠病毒篩檢

▲南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎擴散，南韓已經累計893確診，8人死亡，其中將近60%病例與大邱新天地教會有關，公衛當局曾表示，如果大邱市疫情難以控制，很有可能擴散全國。南韓中央災難安全對策本部25日宣布，當局將針對新天地教會所有信徒實施新冠病毒（COVID-19）篩檢，隨時公開檢測結果。

根據《韓聯社》（YNA）報導，南韓中央災難安全對策本部25日表示，前一天與國務總理秘書室、新天地教會密切協商，已經達成共識，教會方面將配合公衛部門，提供全體教友的名單與聯絡方式，以利所有信徒接受新冠病毒檢測，預計隨時公布篩檢結果。

南韓新冠肺炎病例不斷增加，25日已經累計893例確診，8人死亡，近60％的病患與大邱新天地教會有所關聯。當局24日表示，如果大邱市疫情擋不住，很有可能擴散到全國，因此決定針對出現感冒症狀的2.8萬市民展開調查，目標是在4周內穩定大邱疫情，呼籲醫護人員共同努力，也希望市民配合。

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