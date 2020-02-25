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大邱地理位置根本「武漢翻版」　往返首爾釜山、東西兩岸必經樞紐

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▲▼大邱的地理位置太優越，宛如是武漢翻版。（圖／翻攝自google map）

▲大邱的地理位置太優越，宛如是武漢翻版。（圖／翻攝自google map）

記者林彥臣／綜合報導

南韓的新冠肺炎疫（COVID-19）重災區大邱，因為邪教組織「新天地教會」一位「毒后大媽」參加交會聚會等活動廣泛傳播，使得南韓全部的行政區迅速淪陷，全國累積確診833例、8人死亡，會有這樣廣泛的傳播，除了超級傳播者的出現之外，大邱的地理位置更堪稱是新冠肺炎的「完美根據地」宛如武漢的翻版。

大邱為南韓的廣域市（直轄市）之一，是首爾、釜山之後的第三大城市，由於優越的地理位置，歷史上大邱就已經是朝鮮半島的南部商業重鎮，城市總人口約246萬，人口數排名南韓第四。

據了解，如果從首爾出發前往南韓東南部的城市，基本上都要經由大邱串連起，再加上大邱是內陸盆地城市，南北兩側被高山環繞，所以交通路線理所當然在這裡通過，成為貫穿東、西兩岸的樞紐，南韓全國的7個高速公路路線及5個國土道的公路網也在這裡連接，往返首爾與釜山的京釜鐵路，也在大邱經過，南韓高鐵KTX前往浦項、晉州等方向的路線，也是經大邱後再擴散出去。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,南韓大邱市。（圖／達志影像／美聯社）

▲來自四面八方的人在大邱接觸之後，又把病毒帶到每個行政區去。（圖／達志影像／美聯社）

由於地理位置的優越性，韓戰時以及後來的駐韓美軍，都將大邱選為重要的補給據點，對於新冠肺炎病毒而言，大邱的地理位置適合散播的絕佳位置，來自四面八方的人群進到大邱，接觸之後再從這裡離開，回到平常生活的城市，病毒也因此擴散到外地，因此疫情在大邱失守，使得大邱成為另外一個武漢。

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