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「邪教毒窟」爆發恐擴散南韓全境！大邱政府：新天地1200教徒出現症狀

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▲▼ 南韓大邱, 新天地教會。（圖／達志影像）

▲新天地教會喊冤：我們才是最大受害者。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

南韓新冠肺炎疫情大爆發，中央防疫對策本部24日上午聲明，新增的161例中129人都和大邱「邪教」新天地教會有關，使得大邱成為重災區。當局表示，有症狀的2.8萬市民、加上正在調查的教徒，共3.7萬人進行疫調，已取得教會禮拜的9535人名單，優先安排1200名有症狀的教徒接受檢測，「大邱若失守，疫情恐將擴散全國。」

南韓確診病例累計833例8死，成為中國以外疫情最嚴重的國家，幾乎全境淪陷，核心重災區大邱人人自危，街上杳無人煙，幾乎成為鬼城，一名大邱青年受訪時就表示，真的很怕變成「另一個武漢」。中央防疫對策本部上午統計，確診病例中有60%和新天地教會有關，當局表示，大邱的確診患者規模很大，若無法有效阻止社區傳播，疫情可能擴散至全國。

▲▼ 南韓一般教會在門口貼上告示，禁止新天地教徒進入。（圖／達志影像）

▲南韓一般教會在門口貼上告示，禁止新天地教徒進入。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

▲新天地教徒佔確診病例60%，大邱成疫情重災區。（圖／路透）

當局為了因應大邱的疫情，提出4周內的管控目標，決定在未來2周對有感冒症狀的2.8萬名大邱市民進行全面疫調，以早期排查出輕症新冠患者，加上目前正在調查的新天地教徒，累計將有3.7萬人要檢疫。

事實上，大邱慶尚北道一帶70個確診病例中就有42人和第31例有關，第31例2月7日起就出現喉嚨痛等感冒症狀，但二度前往大邱新天地教會，住院後也二度到教會，約有117位信徒出席，截至24日還有670名教徒無法聯繫，有1200多人已經出現症狀。中央防疫對策本部目前已經取得參加大邱新天地教會禮拜的9535人名單，目前安排這1200多名教徒優先接受檢測，預計26日可以完成。

新天地教會爭議極大，又是疫情爆發核心，在大邱已成人人喊打的過街老鼠，23日他們透過教會發言人宣讀影音聲明，針對「造成民眾憂慮」道歉，堅稱有配合衛生部門及早防疫，且疫情早已在中國以外爆發，「新天地教會與教內成員才是新冠病毒的最大受害者。」

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