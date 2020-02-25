　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

癌症患者更容易染新冠肺炎！鍾南山團隊提醒醫生密切關注：會惡化更快

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情嚴峻，癌症患者染病風險更高。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球擴散，大陸國家衛生健康委員會專家鍾南山日前指出，癌症患者感染新冠肺炎風險更高，由於他們的惡性腫瘤和化療、手術等抗癌治療，使全身處於免疫抑制狀態，因此提醒醫生應該更關注癌症患者，以防止病情迅速惡化。

綜合陸媒報導，鍾南山團隊近日在《柳葉刀-腫瘤學》（The Lancet Oncology）發表研究文章，他們收集大陸全國31個省（自治區、直轄市）、共計575家醫院的2007個病例。其中18名患者有癌症史，又以肺癌最常見。研究顯示，癌症患者中，出現新冠肺炎重症病例的風險與未患癌症的病例相比，更容易受到新冠肺炎感染，這是由於惡性腫瘤和化療、手術等抗癌治療的影響，使他們全身處於免疫抑制狀態。

最後，研究提醒，醫生應該更密切關注癌症患者，當他們染上新冠肺炎後，尤其是老年患者或其他合併症患者，應加強監測或治療。此外，對於癌症患者和癌症幸存者也應加強個人保護。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

另一方面，鍾南山日前還指出，新冠肺炎患者的糞便中可以分離出新冠病毒，證實了糞便中的確存在活的新冠病毒。消息立刻引發國內外網友討論，甚至有人擔憂「放屁是否也會傳染」，江蘇省疾病預防控制中心出面解釋，如果要通過放屁傳染新冠病毒，必須要滿足2個基本條件。

他們讓一位同事脫褲子在距培養皿5公分的地方對著放屁，另一位同事則穿著褲子在相同距離下對培養皿放屁，隔天觀察後發現，「脫褲子組」出現腸道及皮膚表皮的常見細菌，「穿褲子組」則沒有任何細菌菌落產生，代表衣物還是起到了過濾細菌的作用。

江蘇疾控微信表示，儘管實驗是針對細菌，但對於病毒也可以參考，因此正常穿褲子的情況下，放屁不會傳播新冠病毒，如果真的要通過放屁傳染，必須要滿足2個基本條件，「放屁者『脫褲子』猛放」、「聞者靠近鼻子狂吸」，因此民眾不用太擔心放屁傳染問題。

►2020愛你愛你～超強神仙水來囉～

ET快訊
幕後／本來已啟動「2次千里送藥」　對岸突放行血友病童返台
遭謝和弦狠嗆「荷蘭血統哪來的」　Keanna忍一天發聲了
血友病母子飛抵國門！名嘴傻眼「昨晚是在呼喚幹嘛？」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

癌症患者更容易染新冠肺炎！鍾南山團隊提醒醫生密切關注：會惡化更快

WHO公布最新6大研究　陸考察專家：新冠病毒尚未變異「蝙蝠恐是宿主」

武漢鬆綁封城令…上午公布下午就撤銷　環時總編：不相信且不舒服

港府擬包機飛湖北接人！首批武漢450人先撤...孕婦、考生也優先

體驗沒變！北京高三模擬考改「在家測試」...網友大讚：作弊也沒意義

世衛首派專家團訪方艙醫院　衛健委：未來繼續加強合作

中西醫結合對抗新冠肺炎！北京衛健委：中醫藥治療總有效率為92%

潛伏期20天！陸女「武漢返鄉」確診　曾2度到同學家吃飯

做好線上教學！大陸教育部：疫情得到有效控制前大學生不返校

懷疑感染新冠肺炎！女子害怕傳染家人「離家出走」…10天後竟成浮屍

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

防新冠肺炎！「搭飛機」必注意6件事　酒精托運不超過2公升、選靠窗座位

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

癌症患者更容易染新冠肺炎！鍾南山團隊提醒醫生密切關注：會惡化更快

WHO公布最新6大研究　陸考察專家：新冠病毒尚未變異「蝙蝠恐是宿主」

武漢鬆綁封城令…上午公布下午就撤銷　環時總編：不相信且不舒服

港府擬包機飛湖北接人！首批武漢450人先撤...孕婦、考生也優先

體驗沒變！北京高三模擬考改「在家測試」...網友大讚：作弊也沒意義

世衛首派專家團訪方艙醫院　衛健委：未來繼續加強合作

中西醫結合對抗新冠肺炎！北京衛健委：中醫藥治療總有效率為92%

潛伏期20天！陸女「武漢返鄉」確診　曾2度到同學家吃飯

做好線上教學！大陸教育部：疫情得到有效控制前大學生不返校

懷疑感染新冠肺炎！女子害怕傳染家人「離家出走」…10天後竟成浮屍

大甲媽遶境3/19起駕　鎮瀾宮副董鄭銘坤：若「封城」就不辦

癌症患者更容易染新冠肺炎！鍾南山團隊提醒醫生密切關注：會惡化更快

台灣藝術球大師林啟明　勇闖美國世界藝術球奪冠

劉真葉克膜不能裝太久！　台心臟權威親解「人工心臟」…3機器求活命換心

「最美趙敏」近距離素顏照曝光！　網全看傻…撞臉2女星

米蘭醫院添1死！義大利增至6人死亡　新冠肺炎確診達228例

NB Fresh Foam X緩震新里程　台灣限定款專屬女孩春漾時刻

嫩模緊抱雙腿驚見「神秘黑點」！巨球擠出超深豪溝…網鼻血狂噴：麻煩衛生紙

是狗還是貓？根本漫畫裡走出來的角色　灰色寵物界新星征服網友

受新冠肺炎影響！　玄彬「新電影團隊被禁入境」開拍全喊卡

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

大陸熱門新聞

女子疑染新冠肺炎離家出走　竟成浮屍

患病男一眼鍾情女護士！康復後上鏡告白

潛伏期20天！陸女「武漢返鄉」確診

女大生倒插蔥慘死下水道！真兇消失28年

WHO陸專家：病毒尚未變異，蝙蝠恐是宿主

武漢朝令夕改　胡錫進：不舒服

大陸4醫生一天內走了！　發現通報數字疑點

港府擬包機飛湖北接人！武漢450人搭首批

血友病母子「唯二」確定返台　涉台人士：其他台灣民眾「急找管道回家」

家屬接到醫院電話哭：你別告訴我不好消息　護理師哽咽

隔離太無聊　他「直播睡覺」爽賺34萬

快訊／政策大轉彎！武漢下午宣布：取消「外地人可出城」

習近平認「難度最大」衛生事件　超過2000醫護確診

體驗沒變！北京高三模擬考改「在家測試」

更多熱門

相關新聞

受新冠肺炎影響！玄彬新電影團隊被禁入境

受新冠肺炎影響！玄彬新電影團隊被禁入境

韓星玄彬因為《愛的迫降》成為許多女粉絲心目中的「夢幻男友」，新戲落幕沒多久，即傳出即將與影帝黄晸玟合作電影《交涉》，電影原訂3月末在約旦開鏡，但由於新冠肺炎在全球擴散，約旦已禁止韓國人入境，電影拍攝計畫也因而受阻。

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

福原愛刪武漢加油被譙爆！親揭真相

福原愛刪武漢加油被譙爆！親揭真相

日本石川縣新增2例「新冠肺炎」確診

日本石川縣新增2例「新冠肺炎」確診

疾管署討論媽祖遶境喊卡　高嘉瑜批：霸氣呢？

疾管署討論媽祖遶境喊卡　高嘉瑜批：霸氣呢？

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19武漢肺炎癌症肺癌

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

血友病童母子搭機回台！父親說話了

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

謝和弦「吞點燃的火柴」2分鐘失控片嚇壞網

快訊／美股開盤大崩！道瓊「狂瀉千點」

血友病母子將抵國門！黃創夏傻眼

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

女子疑染新冠肺炎離家出走　竟成浮屍

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

血友病童母子駛出　直達醫院檢疫

遭謝和弦狠嗆！正宮Keanna：我還是活得好好的

上司偷吃下屬妻　傳訊「我結紮了」狂衝刺

正宮Keanna直播剛結束！謝和弦曬打拳照酸：教別人A贍養費

幕後／本來已啟動「二次千里送藥」　對岸出奇招放行血友病童

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

更多

最夯影音

更多
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面