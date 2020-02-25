癌症患者更容易染新冠肺炎！鍾南山團隊提醒醫生密切關注：會惡化更快

▲新冠肺炎疫情嚴峻，癌症患者染病風險更高。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球擴散，大陸國家衛生健康委員會專家鍾南山日前指出，癌症患者感染新冠肺炎風險更高，由於他們的惡性腫瘤和化療、手術等抗癌治療，使全身處於免疫抑制狀態，因此提醒醫生應該更關注癌症患者，以防止病情迅速惡化。

綜合陸媒報導，鍾南山團隊近日在《柳葉刀-腫瘤學》（The Lancet Oncology）發表研究文章，他們收集大陸全國31個省（自治區、直轄市）、共計575家醫院的2007個病例。其中18名患者有癌症史，又以肺癌最常見。研究顯示，癌症患者中，出現新冠肺炎重症病例的風險與未患癌症的病例相比，更容易受到新冠肺炎感染，這是由於惡性腫瘤和化療、手術等抗癌治療的影響，使他們全身處於免疫抑制狀態。

最後，研究提醒，醫生應該更密切關注癌症患者，當他們染上新冠肺炎後，尤其是老年患者或其他合併症患者，應加強監測或治療。此外，對於癌症患者和癌症幸存者也應加強個人保護。

另一方面，鍾南山日前還指出，新冠肺炎患者的糞便中可以分離出新冠病毒，證實了糞便中的確存在活的新冠病毒。消息立刻引發國內外網友討論，甚至有人擔憂「放屁是否也會傳染」，江蘇省疾病預防控制中心出面解釋，如果要通過放屁傳染新冠病毒，必須要滿足2個基本條件。

他們讓一位同事脫褲子在距培養皿5公分的地方對著放屁，另一位同事則穿著褲子在相同距離下對培養皿放屁，隔天觀察後發現，「脫褲子組」出現腸道及皮膚表皮的常見細菌，「穿褲子組」則沒有任何細菌菌落產生，代表衣物還是起到了過濾細菌的作用。

江蘇疾控微信表示，儘管實驗是針對細菌，但對於病毒也可以參考，因此正常穿褲子的情況下，放屁不會傳播新冠病毒，如果真的要通過放屁傳染，必須要滿足2個基本條件，「放屁者『脫褲子』猛放」、「聞者靠近鼻子狂吸」，因此民眾不用太擔心放屁傳染問題。

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