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台商寫信給蔡英文！呼籲「暫時關閉國門」：請保護好我的家人

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▲▼劉進興。（圖／翻攝劉進興臉書）

▲劉進興在臉書上貼出台商寫給政府的信。（圖／翻攝劉進興臉書）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷傳出，大陸31省皆有傳出案例，湖北省更是為此封省，包機議題更是爭論不休。對此，一名台商透過友人寫信給政府，呼籲當局「暫時關閉國門」，因為連北京疫情都相當嚴重了，「我距離北京雖然還有一段距離，但我自己住的這個社區附近，都拉走了三具大體。」

一名台商透過國策顧問劉進興轉發了寫給蔡英文的信，全文內容如下：

一位台商給政府的信：

我是一個目前還在中國的台灣人，我發這個帖子不為別的，只懇請希望蔡總統能進一步將武漢肺炎的疫情層級拉高 ~ 暫時關閉國門。

北京現在很嚴重，而我們對中國還有五個機場開放，這對防疫肯定會有很大的壓力，我距離北京雖然還有一段距離，但我自己住的這個社區附近，都拉走了三具大體，我們持的是臺胞證進入的中國，而非台灣護照，這點在法理上來說，政府不用太過於揹負道德壓力。

我沒離開中國，主要也是因為怕自己在遷徙途中染到病菌帶回台灣，甚至傳染給我的家人，請蔡總統暫時性的關閉國門做為考慮，如果我們命該如此，客死他鄉，就要認命，請蔡總統保護好我在台灣的家人，如果我在外不幸，絕不會，也無理由怪政府。

▼劉進興在臉書上的貼文。（圖／翻攝劉進興臉書）

▲▼劉進興。（圖／翻攝劉進興臉書）

本不該在防疫壓力那麼大的時候再給蔡總統執政團隊添亂，但我不吐不快，不是每個在中國的台灣人都那麼怕死，即便有一百萬台灣人在中國又怎麼樣？島上可是兩千多萬的台灣人，誰輕誰重，台商的算盤打的跟明鏡似的，不用為我們擔心。

在台灣的你們平平安安，就是我一個在外的遊子最大的安慰。感恩 謝謝

#補充
內政部的朋友來電說明：
* 過去每天從中港澳入境約35,000人。
* 今年春節前已減至12,000人。
* 2/11 規定中港澳入境者居家檢疫14天後，人數降為1,000人。
* 逐步限縮至今，每天從中港澳入境人數只剩200多人。
* 這樣已達實質降低人流效果。
* 如果完全關閉，恐怕由第三地入境更難控制。
#我覺得疫情指揮中心這樣的規劃有道理！

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